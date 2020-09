Una cosa es que quiera, y otra que la gente lo quiera, opina Sergio Serrano tras destape de Leonel Serrato

– Sergio Serrano evadió señalar si apoyaría a este perfil para ser representante de Morena

Sergio Serrano Soriano, dirigente estatal de Morena en San Luis Potosí, señaló que Leonel Serrato deberá dejar el cargo en su momento como delegado regional de buscar ser uno de los abanderados por esta fuerza política a la gubernatura.

“Si son funcionarios públicos, en su momento dado, tendrán que renunciar al puesto, para buscar ser candidatos”.

Lo anterior, luego de que Leonel Serrato Sánchez, ya destapó sus intenciones para contender en los próximos comicios del 2021.

El morenista reconoció que todo mundo tiene derecho de expresar sus aspiraciones, sus deseos, ese es un hecho, sin embargo, evadió señalar si apoyaría a este perfil.

“Estoy esperando ver cuáles son todos los perfiles para poder decidir en su momento”.

Sobre las intenciones del ex aspirante a la alcaldía de la capital, quien no logró la votación de la gente para arribar al cargo, puntualizó que el que perfil tenga sus aspiraciones, no significa que la gente lo apoyará.

“Otra cosa es que los ciudadanos o la gente lo quiera”, recalcó.

Además, señaló que actualmente no se han tratado esos asuntos, “vamos a esperar que un Consejo Nacional, nos marque los lineamientos para tener nuestro proceso electoral, ya partir de esos momentos, ya podremos opinar de esos asuntos”.

Me gusta: Me gusta Cargando...