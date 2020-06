Lentos, omisos e incapaces de dar respuesta a disturbios: Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado

Más que preocupante resulta la incapacidad de reacción de nuestras autoridades de seguridad con respecto a los disturbios registrados la tarde del viernes en San Luis Potosí, pues además de que han liberado a los responsables de los actos vandálicos cometidos al Congreso del Estado y a la Fiscalía General del Estado, FGE, han demostrado que son tardados y omisos en la aplicación de la justicia.

Lo anterior lo consideró así el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, Rubén Guajardo Barrera, quien además de lamentar lo ocurrido en la sede del Poder Legislativo, ahora también exige que las autoridades de seguridad den cuentas a la población sobre los hechos.

“Es necesario que haya resultados inmediatos, pues de los detenidos ya liberaron a ocho responsables y los potosinos no obtienen justicia, ya que no sólo vulneraron nuestro lugar de trabajo, sino la casa legislativa de los potosinos, es indispensable que la Fiscalía General del Estado, FGE, esclarezca quiénes hicieron todos esos destrozos”.

Llamó al Secretario General de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, para que haga un reclamo al Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, Jaime Ernesto Pineda Arteaga, quien en los hechos se ha visto lento y sin poder de decisión, ya que quedó asentado que la policía se tardó en llegar al lugar de los disturbios más de media hora, cuando su base operativa se encuentra en el edificio de Seguridad de Eje Vial, en el primer cuadro del centro histórico capitalino.

“Hemos sido muy condescendientes con la autoridad, por ello vemos que hasta se dan el lujo de llegar tarde a los lugares donde se registran actos de inseguridad, sí esto ocurrió en un punto cercano a ellos, qué podrá suceder con la gente que reclama justicia desde otros sitios de la ciudad, su capacidad de reacción debe ser inmediata y si no pueden con el encargo es necesario que sean conscientes y reconocer que no pueden con la encomienda, es mejor dejar sus funciones a tiempo, antes de que ocurran situaciones peores”.

Por último, el legislador del Partido Acción Nacional, PAN, recordó a todos aquellos que quieren hacer justicia de propia mano, que esa no es la salida, pues existen los canales para inconformarse contra las entidades públicas “la violencia y el vandalismo no es el camino, protestar es un derecho ciudadano, pero no debemos agredir a nadie, exigimos respeto, el manifestarnos también significa respeto, exigimos al gobierno del Estado y a la Fiscalía General del Estado castigar a los responsables, incluyendo a las autoridades que dejan mucho que desear con respecto a su desempeño”.

