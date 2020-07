Lecturas erráticas

Con el nombramiento de Carlos Jiménez Macías, como Ministro para Asuntos Políticos en la Embajada de México en España, los juicios ligeros y erráticos que plasmaron algunos observadores eran de esperarse. Hubo quienes, en la aldea, situaron al potosino como un simple auxiliar en la representación diplomática; otros, simplistamente y disparando en redondo, definieron su reincorporación como el retorno del dinosaurio.

Jiménez Macías, durante su carrera política, – muy larga, por cierto, se ha desenvuelto en ligas mayores, y; quienes no entiendan los signos y las señales de los nuevos tiempos, pues estarán doblemente equivocados. Es obvio, que, con la incorporación de Carlos, al primer círculo de la Cuarta Transformación, algunos estarán sumamente preocupados, – otros, definitivamente se mostrarán encabronados, de eso no tengo la menor duda; se ve, se lee, se siente y se escucha.

Habría que entender, que el retorno del potosino al servicio diplomático, no significa de ninguna manera que Jiménez Macías este buscando la candidatura del PRI al gobierno del estado y, si antes no renunció al tricolor, fue simplemente porque no fue una condicionante para su incorporación con los principales mandos en el país. Menciono esto, porque resultan evidentes las lecturas equivocadas que algunos le dan al tema.

Ayer, – por ejemplo, hubo quienes manifestaron que a Carlos le iría bien en España. Probablemente lo dijeron porque, es lo que más desearían, que Jiménez Macías permanezca en Europa 4 años. Otros, con una lectura diferente, expresaron que sí, – que, si le va a ir bien, pero en San Luis Potosí en el 2021 y no precisamente como candidato del PRI, sino como un prospecto sólido y viable de la 4T.

Tanto a Carlos Jiménez Macías, como a Juan Ramiro Robledo Ruíz, importantes sectores sociales y de la Iniciativa Privada en San Luis Potosí no los ven mal, no los siente alejados ni desproporcionados, por el contrario. Ambos tienen una identidad generacional y una relación política y de amistad con ellos por más de 30 años.

Carlos y Juan Ramiro son figuras con la trayectoria, con la experiencia y con el colmillo bien retorcido como para conciliar intereses, sentarse con ellos y colocar al estado en la expectativa del crecimiento y el desarrollo estancado hasta hoy. Incluso podría anticiparse, – señalan varios analistas, que estos dos políticos de carrera representan las dos mejores opciones y alternativas de la Cuarta Transformación para San Luis Potosí.

Lo anterior infiere, que figuras como Primo Dothe y Leonel Serrato Sánchez, entre otros todavía de párvulo y demasiado tiernos, no tienen las tablas, la experiencia y el carisma que suele exigir la sociedad potosina. Estos dos personajes, – la historia lo registra, son belicosos, con antecedentes de confrontación directa y sujetos a intereses oscuros que no digieren que la forma de hacer política en este país ya cambio.

