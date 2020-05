Las rabietas de Nava: Soledad va mano

La mañana del 29 de abril, el alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Gilberto Hernández Villafuerte, anunció junto con su equipo de trabajo, medidas para reducir la movilidad de ciudadana, fundamentalmente con la instalación de Filtros Sanitarios que contribuyan a detener la cadena de contagio del Coronavirus.

Este 1º de mayo el gobierno del estado hizo lo propio e informó del Acuerdo administrativo por el cual se instalarán filtros preventivos en puntos estratégicos de la ciudad. Juan Manuel Carreras hizo lo que tenía que hacer, no así el alcalde Xavier Nava Palacios que intentó utilizar la conferencia matutina para lucirse al anunciar lo que el gobernador ya había hecho y lo que su homólogo de Soledad había concretado ya hace tres días.

Y es que tradicionalmente, el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, siempre ha caminado dos pasos adelante en iniciativas que favorecen a su población. La implementación de novedosos programas sociales en beneficio de la población adulta, apoyos a mujeres embarazadas, a niños, mujeres y jóvenes; el reparto de agua potable, medicinas y atención médica gratuita, útiles escolares, alimentos para la población y en otras acciones, Soledad ha sido siempre mano y luego reproducidas por el gobierno de la capital.

El presunto “Hoy no circula” que de manera absurda e infantil pretendió instalar Xavier Nava Palacios no le funcionó con su intentona de, primero filtrar la información para conocer reacciones que, por supuesto no se hicieron esperar, pues aparte de constituirse en un programa literalmente recaudatorio, coercitivo, extorsionador y fuera de la ley, encontró el rotundo rechazo social.

El presidente municipal pensó que por ser autoridad sanitaria en el municipio podía hacer lo que le viniera en gana, así fuera violando los derechos humanos de los potosinos al pretender coartar su libre tránsito. Y no solo eso, cometió el estúpido error de grabar un mensaje nocturno difundido en Coll Center haciendo un llamado en nombre de la Secretaría de Salud en el Estado.

A como vimos a Xavier Nava en la conferencia matutina de este sábado, no cabe la menor duda de que el poder no solo marea, confunde y provoca ceguera, sino que envilece a los pendejos que sueñan en ejercerlo, incluyendo a aquellos que lo apoyan y rodean.

Salir con su batea de babas después de que Soledad de G.S. ya lo había hecho hace tres días y luego de que el gobernador ya había anunciado el Acuerdo Administrativo para instalar los filtros sanitarios, deja claro que este presidente municipal, que lleva contabilizada más de la mitad de su gobierno, sigue orinándose fuera de la bacinica; en fin, ya falta menos para que termine la pesadilla.

Me gusta: Me gusta Cargando...