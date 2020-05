Las madres soledenses son y serán el pilar fundamental en la familia

*Extiende el Alcalde Gilberto Hernández Villafuerte una sincera felicitación a las madres de familia por su día.

El alcalde de Soledad, Gilberto Hernández Villafuerte, expresó una sincera felicitación a madres de familia, que este 10 de mayo serán homenajeadas en su día.

Señaló que la emergencia sanitaria por el Covid- 19 obliga este año a priorizar la salud de las madres y en especial de aquellas de la tercera edad, por ello, exhortó a sus familias a no exponerlas y a buscar alternativas para expresar el cariño hacia ellas.

Conminó a la población a no realizar actividades que conlleven a la aglomeración de personas, para evitar la propagación de la enfermedad, “es una fecha que no puede pasar desapercibida, no salgamos de casa, busquemos la manera de festejarlas con medidas que no sean riesgosas para su salud, que es lo más invaluable”.

Destacó que las mujeres representan una gran fuerza en nuestra sociedad, en especial quienes son madres, ya que tienen un papel importante en el sostenimiento de sus hogares y su aportación es invaluable, “día a día luchan por sacar a su familia adelante”.

Refrendó su compromiso de seguir impulsando políticas públicas a favor de este sector de la sociedad.

Finalmente, recordó además que los cementerios municipales estarán cerrados, por lo que acudir a dejar una ofrenda a madres difuntas, es una actividad que tendrá que ser pospuesta.

