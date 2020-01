Las cifras del INEGI son claras: estamos en una recesión económica en el país

Las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) son claras con respecto a la recesión económica que se está viviendo en el país, por lo que ya no hay cabida para un discurso de “yo tengo otros datos”, como se maneja desde Presidencia de la República, así lo declaró el diputado Héctor Mauricio Ramírez Konishi.

Señaló “es muy clara la información que maneja el INEGI, arroja datos de que estamos en una recesión económica, mientras el Presidente de la República sale con un discurso hueco de que tiene otros datos y que no hay crecimiento pero si desarrollo, lo que es una incongruencia total”.

Ramírez Konishi dijo que la única manera de combatir la pobreza es generando riqueza y las herramientas para distribuir la riqueza se generan con el desarrollo económico y social, por lo que se deben de fortalecer los sistemas de salud y la educación.

“Si no tenemos un sistema de salud donde los ciudadanos tengan la certeza de que pueden salir a trabajar con las mejores condiciones, con la fortaleza mental y física, así como si no cuentan con las herramientas cognoscitivas, matemáticas, de razonamiento, de conocimientos, pues no van a contar con la forma de poder acceder a esa riqueza que se pudiera estar generando.”

El legislador comentó que en San Luis Potosí se debe proteger las grandes inversiones con las que ya se cuenta, como lo son las armadoras GM y BMW, pues si bien es cierto que es poco probable la llegada de nuevas inversiones debido a las decisiones del Gobierno Federal, se deben proteger las alianzas comerciales obtenidas hasta el momento, lo que permitirá que la entidad se encuentre en una posición privilegiada en comparación con otros estados.

