La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presentó la conferencia virtual “Un desafío a la mexicana”, de la ciclista Bertha Corte que recorrió Australia

Durante el Mes de la Movilidad Urbana Sostenible, la Agenda Ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí presentó de manera virtual una conferencia de Bertha Corte, ciclista mexicana y psicóloga, egresada de la Universidad Anáhuac, y habló sobre la cultura del uso de la bicicleta.

Originaria de la Ciudad de México, Bertha Corte es una reconocida ciclista cuyos logros traspasaron el país al recorrer el perímetro de Australia (15 mil 547 kilómetros), “yo no era una ciclista consumada, tenía una buena condición física, pero estaba en un período de cambio; es decir, estaba empezando a trabajar en una empresa de medio ambiente y tecnologías en Australia”.

“Pero lo que encontré es que la percepción de los australianos sobre los mexicanos era bastante deleznable y mi carácter era bastante irritable, todo me molestaba porque hablaban mal de México y pensé que tenía qué hacer algo. Y pensé, por qué no rodar alrededor de Australia, fomentar las cosas buenas que tiene México, darles información, imágenes”.

Y agregó: “Y el gancho era una viejita que venía pedaleando sola alrededor de Australia y hablando de las cosas buenas de México”.

La ciclista que actualmente tiene 63 años de edad y que en su momento tuvo como reto principal durante el recorrido tratar de cambiar la percepción negativa de los mexicanos en Australia, “la gente de ese país tiene una percepción nada más de la droga, los crímenes, los secuestros, horror; tache en el mapa mundial de México para los australianos”.

La ciclista en ese tiempo contaba con 54 años de edad, “recordemos que el 85 por ciento de Australia es desierto, y sí fue un reto para poder sobrevivir. Tenía que cargar mínimo seis litros de agua, debería de haber cargado 10 pero no podía, no me daban fuerzas para cargar más”.

Resaltó que la falta de financiamiento fue un problema para realizar el trayecto, “las restricciones de recursos, comida y esfuerzos que tenía que hacer, sí eran un reto. Sobre todo a la hora de dormir, porque no contaba con recursos y pedaleaba en promedio 100 kilómetros diarios”.

Cabe destacar que este recorrido de la ciclista Bertha Corte se realizó en el año 2012, “yo empecé el 19 de febrero de 2012 y terminé ese recorrido el 19 de diciembre de ese mismo año”.

Finalmente, Bertha Corte explicó que durante esta experiencia realizó una bitácora diaria, fotografías de todos los registros por los que pasó diario; “se hizo un libro que después se convirtió en una saga de tres libros que doné a la biblioteca de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí“.

