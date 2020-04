La soberana putiza de AMLO

Si la situación que experimenta el presidente de la República, a partir del surgimiento y propagación de la pandemia COVID19; la viéramos desde la perspectiva de un partido de futbol, podríamos asegurar que Andrés Manuel López Obrador tiene en su haber varias goleadas espectaculares, ningún empate, y solo unos cuantos penales en contra o en su portería, pero indudablemente con muy pocos goles.

Ahora bien, si lo matizamos desde un combate de boxeo, es evidente que, al día de hoy, AMLO acumula a su favor varios golpes y ganchos de izquierda contundentes, algunos nocauts técnicos y otros cloroformos altamente efectivos. En sentido peyorativo y haciendo alusión al termino aplicado en el campo del derecho o al proceso legislativo conocido como “apelación o interpelación”, también es obvio que “al presidente se la han interpelado”, doblemente.

Veamos por qué: Desde que se instaló la epidemia en México, toda una batería contratada de intelectuales orgánicos, medios de comunicación y periodistas afines a la corriente neoliberal o conservadora; cotidiana y sistemáticamente endurecieron sus críticas hacia el presidente de la República con la intención y consigna de descarrilar a la 4ª Transformación. Por supuesto que no lo lograron si es que revisamos y hacemos un corte al día de hoy.

Todos los señalamientos de la prensa anti-AMLO, se han enfocado en cuestionar y evidenciar permanentemente las medidas de salud adoptadas por el gobierno de la República que busca frenar el impacto del Coronavirus. En esta crítica, se sumaron con muy poco éxito, los gobernadores de Nuevo León, Jalisco, Coahuila y Tamaulipas, el resto prefirió hacer mutis.

Los temas más agudos en los que se ha centrado la prensa, se han enfocado en las manifestaciones de inconformidad de médicos y enfermeras del IMSS o el ISSSTE que no recibieron en tiempo los equipos de autoprotección adecuados y necesarios para el cuidado de los enfermos contagiados, así como por la compra de otros equipos, ventiladores e insumos.

Sobre esto, habría que precisar que gran parte de los equipos y utensilios que están siendo entregados a hospitales y personal médico, fueron comprados en México, EEUU y en China. Muchas de las empresas que antes habían sido privilegiadas con licitaciones simuladas o irregulares bailaron en esta pandemia con la más fea cuando el gobierno federal modificó su política de compras. ¡Goool!

Nada tienen que ver los insumos entregados por el SAT, y de los que claramente se dijo a las autoridades estatales de salud en el país, que NO eran equipos para la atención de contagiados por el COVID, sino para otras actividades provisionales; si no lo hicieron, es otro asunto, pero, de ninguna manera se puede desvirtuar el sentido o confundir una cosa con otra. No obstante, la aclaración, algunos de los periodistas gargantones de chilangolandia todavía ayer jueves por la

mañana se mostraron incisivos, otros, demasiado perversos y uno que otro, como López Doriga, muy errático en sus pronósticos.

En el tema económico, AMLO ha sido contundente: “Primero los Pobres.” Su política de asistencia social a los que menos tienen, ha sido hasta ahora irrefutable por las presuntas bondades que encierran sus programas. ¿Qué varios son ampliamente cuestionables?, sí, por muchos de sus destinatarios y porque deja fuera a otros segmentos importantes de la economía nacional.

Nos referimos a todas esas decenas de miles de emprendedores que contribuyen con el pago de sus impuestos y que están perfectamente focalizados en esa pequeña y mediana empresa que no ve claro y no tiene estímulo alguno para mantener liquidez inmediata y solvencia a futuro para la compra de materias primas, para cubrir sus procesos de producción y para el pago de sueldos y prestaciones a empleados confinados que reciben un ingreso íntegro sin trabajar y sin producir.

La suma de 25 mil pesos en créditos con intereses de un 6.5 % en nada les ayuda porque ni siquiera les alcanza para el pago de una nómina semanal o quincenal. ¡Penaaal! Este, para AMLO, es seguramente el aspecto más frágil de su política económica de recuperación, y, ya es momento de que Arturito, el de Hacienda salga al ruedo y de la cara para decir cómo es que le hará para estimular y alentar a esta parte importante del sector productivo.

Este tema en especial, muchos intelectuales, especialistas, opinólogos, comentaristas, cafetólogos, conductores, rumorólogos y periodistas gargantones lo han visto como una enorme veta de oro para el cuestionamiento sistemático, sin embargo, las Cámaras Industriales, los Organismos Empresariales y sus líderes, – en su mayoría, – se han mostrado débiles, tibios, dubitativos y rajones.

Al menos hasta ayer, algunas de las empresas que le deben a Hacienda, y que se resistían a ponerse a mano, desistieron de los Amparos y habrían aceptado pagar 15 mil millones de los 50 mil que deben al fisco. ¡Gooool!

El Consejo Coordinador Empresarial; sin clarificar, precisar o demostrar tangencialmente que significa su propuesta y que hará en el corto y mediano plazo, le sigue apostando a “un acuerdo nacional” “con o sin el gobierno” para enfrentar su crisis, pero solo eso. Y es que es comprensible; la advertencia de AMLO es puntualmente clara, “o pagan los impuestos que deben o nos vamos por la vía de la sanción administrativa, incluso la penal porque el delito de fraude se configura perfectamente”, y, pues así, ¡cómo no declarar el Nocaut técnico! propinado a los grandes magnates.

La otra cancha o cuadrilátero, está en el aspecto político en donde López Obrador les ha propinado una brutal goliza y una putiza de aquellas. La postura de los partidos políticos ante la pandemia y su consecuencia en la economía ha sido nula e insignificante y, cuando han fijado algún posicionamiento, este ha sido desfasado, mediocre e intrascendente. PAN, PRI, PANAL, PMC y PRD solo contemplan desde la banca o la esquina la soberana goliza y la monumental madriza que les está poniendo AMLO.

Todos los partidos conservadores, los neoliberales, los de centro, izquierda o derecha, los organismos empresariales reaccionarios, el clero ultraderechista, de avanzada o moderado, incluyendo a los medios chayoteros y a los miles de críticos en las redes sociales se quedaron esta semana perplejos, catatónicos y desconcertados con la simple propuesta de AMLO de adelantar el Referéndum para que el pueblo decida si se va o se queda el día 5 de junio del 2021.

Su burda argumentación y respuesta, más no la de sus bases; tampoco la de sus cuadros importantes, ni mucho menos la de sus militantes, sino esencialmente las cúpulas de las dirigencias partidistas y empresariales le sacaron al bulto y dijeron no al reto y desafío de AMLO. Y es que es entendible, bien goleados, y bien puteados, prefirieron no correr riesgos y dudaron de su capacidad para presagiar el resultado de la consulta. Para eso nos gustaban.

Hasta pronto

deleoncardona@hotmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...