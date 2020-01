La Secretaría de Salud y Alcohólicos Anónimos suman esfuerzos para prevenir el alcoholismo en la entidad

· El abuso en el consumo de alcohol representa uno de los principales problemas de salud pública, que afecta además del individuo, a su familia y su entorno.

· Para recibir información y orientación sobre adicciones puedes llamar al 018009112000.

“Uno de los problemas a los que se enfrenta una persona con dependencia al alcohol es que siente que tiene control sobre su patrón de consumo, cuando no es así y por lo tanto no reconoce su dependencia al alcohol y no podrá iniciar un tratamiento. Muchos de los tratamientos no funcionan si no existe la conciencia de que tiene un problema con el consumo de la sustancia, esta condición es importante para iniciar con un tratamiento de alcoholismo, el cual debe ser integral e incluir distintas especialidades. Cada uno de los tratamientos debe ser individualizado y personalizado”.

Lo anterior lo dio a conocer la Maestra en Salud Pública Daniela Vidal Noriega, Responsable Estatal del Programa de Adicciones de la Secretaría de Salud, al ahondar en el tema fue muy clara al comentar que en nuestro país el abuso en el consumo de alcohol representa uno de los principales problemas de salud pública, que afecta además del individuo que padece la enfermedad, a su familia y cercanos.

Precisó que según la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT por sus siglas) del 2017, el consumo excesivo de alcohol, en el rango de edad de 12 a 65 años, en el último mes se presentó en un porcentaje del 19.8 por ciento, es decir que 16.8 millones de personas tuvieron abuso en el consumo de alcohol, de los cuales el 29.9% pertenece a hombres y 10.3% a mujeres. Así mismo, la posible dependencia al alcohol fue del 2.2 por ciento, afectando a 1.8 millones de consumidores, de los cuales el 3.9% pertenece a hombres y el 0.6% a mujeres.

“Las cifras en nuestro País y Estado nos indican la importancia de continuar apostando a la prevención oportuna, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes (ENCODE 2014), el 49.7 por ciento de la población estudiantil de secundaria y bachillerato ha consumido alcohol alguna vez en su vida, de estos el 52.3% hombres y 47.3% mujeres, y el 13.5% ha consumido en exceso alcohol, estamos hablando de un porcentaje de 15.9% hombres y 11.3% mujeres.

Las prevalencias estatales de estos indicadores se encuentran dentro del porcentaje nacional. El 13.9% de los estudiantes presenta un patrón de consumo problemático de alcohol; este tipo de consumo se observa en el 16.4% de los hombres y 11.7% de las mujeres. Por nivel educativo, 8.7% de los alumnos de secundaria tiene un consumo problemático y se incrementa en bachillerato hasta el 23.4%.Estos porcentajes de consumo en el estado se encuentran dentro de la prevalencia nacional.

Por lo antes mencionado, cada año, durante el mes de enero se conmemora la Semana Nacional de Información sobre Alcoholismo “Compartiendo Esfuerzos”. En la vigésima quinta edición, la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos (AA), eligió tema Alcoholismo en la Mujer, bajo el lema “Una verdad oculta”“. Lo anterior en virtud del grave problema de salud que representa esta enfermedad. Dicha celebración se realizará del 27 de enero al 2 de febrero de 2020. El evento oficial para el arranque de esta semana será este lunes a las 12 del día en la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de san Luis Potosí.

Los Servicios de Salud en nuestro Estado ocupado por esta problemática social y de salud, por lo cual se suma a esta se mana de intensificación informativa y preventiva de la XXV Semana Nacional de Información Sobre Alcoholismo “Compartiendo Esfuerzos”, por lo que en las Unidades de Salud ofrece la detección oportuna de consumo de tabaco, alcohol y otras drogas con la finalidad de otorgar servicios de atención oportuna a los usuarios que así lo requieran, las cuales durante esta semana contarán con módulos de información atendidos por el personal de AA.

Cabe destacar que en el Estado se cuenta con siete Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPAS), en San Luis, Soledad, Matehuala, Salinas, Rioverde, Cd. Valles y Tamazunchale, que son parte de una extensa Red de Unidades Médicas Especializadas en la prevención y atención de las Adicciones en México, donde se aplica un modelo de prevención y de atención basado en la evidencia, ambulatoria totalmente gratuito.

Para Finalizar la a Maestra en Salud Pública Daniela Vidal Noriega, Responsable Estatal del Programa de Adicciones de la Secretaría de Salud, compartió un número telefónico para que la ciudadanía pueda recibir información y orientación sobre adicciones, puedes llamar al 018009112000.

