La responsabilidad es compartida…no nos hagamos

Este viernes, vimos a un gobernador resuelto, enérgico, convencido y echado para adelante. El llamado de Juan Manuel Carreras López, a respetar la sana distancia, el aislamiento social y las medidas de prevención para contener el bicho mortal que azota a los potosinos, fue claro, lo suficientemente preciso y puntual: “O nos cuidamos todos o se tomarán medidas de restricción más drásticas”.

En este momento, para las autoridades de gobierno y sociedad en su conjunto, lo más importante, lo verdaderamente relevante y por encima de todo, debe ser, controlar la propagación de la epidemia, evitar al máximo el crecimiento de la cadena de contagio; prever y contar con la infraestructura hospitalaria y de recursos humanos disponibles para que la pandemia no rebase las capacidades institucionales.

La responsabilidad para que esto suceda, es compartida. Gobierno y sociedad, no pueden ni deben en esta fase crucial de la epidemia dejarse vencer o rebasar. El mandatario estatal, – le consta a los potosinos, agarró el toro por los cuernos, está en su papel y las autoridades de salud están cumpliendo eficazmente con la parte que les corresponde.

Ahora, – en este preciso momento, – la mayor responsabilidad la tienen en sus manos los potosinos que deben acatar las medidas de prevención. No hacerlo será demasiado tarde y juntos lo lamentaremos. En lo personal, estoy convencido de que, si el gobernador Carreras, determina imponer medidas más drásticas para evitar que la gente salga a sus casas, principalmente aquella que no desempeña una actividad esencial, será respaldado por el grueso de los potosinos bien nacidos.

El momento es definitivo y sin vacilaciones: y cuando me refiero a que lo verdaderamente relevante y trascendente es frenar la epidemia, es porque estoy hablando de dejarnos ya de pendejadas, de dejar de lado la crítica inconsistente y en no centrar nuestra atención en pequeñeces o nimiedades que le dan mayor importancia a que si las cifras no cuadran con el nivel central o que si estás se presentan desfasadas por unas cuantas horas, porque eso al final del día es irrelevante ante la magnitud del problema.

Ciertamente la tarea de gobernar no es sencilla, sobre todo cuando nos enfrentamos a un enemigo invisible como lo es el Coronavirus, pero debemos tener muy claro, que, si este problema crece y se sale de control, no será de ninguna manera responsabilidad de las autoridades de salud o gubernamentales.

Ellos han estado cumpliendo con la parte que les toca, y, – para ser derechos, – miles de potosinos no están haciendo la suya, sobre todo esos incrédulos, ignorantes y a los que les vale madre contagiarse o infectar a otras personas. Son los menos, – por fortuna, – y por ello creo que si el gobierno endurece las medidas de restricción encontraría el apoyo de la mayor parte de los potosinos.

