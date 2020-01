La pelea por la gubernatura será entre “dos”

De acuerdo con la más reciente medición respecto a los probables candidatos al gobierno del estado, en los partidos políticos visiblemente competitivos para las elecciones del siguiente año, solo dos figuras identificadas con un partido, sobresalen con posibilidades reales de alcanzar la postulación.

La empresa encuestadora Campaigns & Elections México, en coedición con “Varela y Asociados”, confirma que a 18 meses de la elección para gobernador del estado potosino persiste una tendencia favorable en “Intención del Voto” a MORENA con un 41 % del sufragio efectivo, en tanto que, para el PAN y el PRI, la intención se refleja en un 27 % y 19 % respectivamente.

En esta medición, la encuesta muestra un dato revelador que estremece estructuras y que despierta inquietudes no solo entre los aspirantes de todos los partidos políticos, sino entre una clase social muy marcada, sobre todo entre esos grupos económicos y élites dominantes que buscarán ponerle obstáculos.

Veamos, en el reactivo inherente a ¿Quién considera que debe ser el candidato de MORENA a gobernador?, la encuesta dice que debe ser Juan Ramiro Robledo Ruiz. En segundo sitio se encuentra Esteban Moctezuma Barragán, que ya dijo no y que prefiere seguir despachando en la Secretaría de Educación Pública.

Robledo Ruíz alcanza un 30 % de opinión favorable entre militantes y simpatizantes de MORENA y logra además un 18 % de aceptación entre la población en general. Esteban Moctezuma logra un 19 % entre Morenistas y solo un 14 % entre la población.

Aun cuando Juan Ramiro Robledo expresó este lunes que no tiene interés por la gubernatura y “que lo den por muerto”, su postura es naturalmente entendible porque “nadie ahorita” asomará la cabeza para que le peguen, sin embargo, JRRR sabe bien que en política no te metes, te meten y no renuncias, te sacan.

El Senador Primo Dothe no pinta y Leonel Serrato se encuentra en el último sitio. No obstante, en el apartado de Cruce Electoral entre Candidatos Top, los potosinos ven a tres figuras en las boletas: a Sonia Mendoza Díaz del PAN, al propio Esteban Moctezuma por MORENA y a Joel Ramírez Díaz por el PRI.

En el PAN, Sonia Mendoza Díaz continúa creciendo en opinión favorable con un 38 % entre panistas y con un 23 % entre la población en general. Octavio Pedroza logra un 20 % entre panistas y un 16 % entre la ciudadanía.

En el último sitio se encuentra el alcalde capitalino Francisco Xavier Nava Palacios y, aunque sobresale en el apartado de “conocimiento del nombre”, esto se debe seguramente a estar en el centro de una constante opinión desfavorable por los evidentes errores de su gobierno.

En el PRI, el actual Secretario de Educación Joel Ramírez Díaz, igual refleja una tendencia creciente favorable. En el tricolor un 21 % avala su candidatura y un 12 % de la población tiene una opinión aceptable del funcionario gubernamental.

Le precede el ex Cónsul de México en Chicago, Carlos Jiménez Macías que logra un 24 % de conocimiento, un 15 % de aceptación entre militantes y simpatizantes priistas y también un 12 % de opinión favorable entre la población potosina. En el último sitio, aparece el actual Secretario General de Gobierno, Alejandro Leal Tobías.

Sobre la opinión que los potosinos tienen sobre estos personajes públicos, destacan de “muy buena a muy mala”. Así, por ejemplo: Mientras que los aspirantes del PAN tienen una opinión “muy buena de entre 5 y 2 puntos”, tienen también una “muy mala opinión de entre 9 y 2 puntos”. En MORENA, los aspirantes obtienen en promedio entre 2 puntos y 1 de “muy buena” a “muy mala” y en el PRI andan por las mismas.

Si bien es cierto que falta un año y medio para que los comicios locales se realicen, también es verdad que a finales de este año o a principios del que entra, ya los partidos políticos tendrán bien enfilada su candidatura, – por lo tanto, esta medición no es en estricto rigor una fotografía del momento, sino que enuncia claramente por donde podrían venir las decisiones en estos partidos.

Yo no descarto que habrá sorpresas con otras figuras cuando se perfile y se concrete el espinoso, pero seguro camino de las alianzas nacionales y locales, – de tal suerte que, si se miden todos estos personajes con quien se ha venido posicionado como el líder moral del PVEM, aliado natural de MORENA, es muy probable que el diputado federal José Ricardo Gallardo Cardona encabece las preferencias, a pesar de algunos y muy a su pesar de otros.

Hasta pronto.

