La nueva normalidad nos obliga a tener un distanciamiento social, pero eso no quiere decir que se vaya a descuidar el trabajo en el poder legislativo con eficacia y eficiencia

El Congreso del Estado implementará las acciones sanitarias que considere pertinentes hacia su personal y visitantes, respetando las medidas permitidas según el semáforo COVID-19 y los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral, emitidos por el Gobierno Federal.

Así lo dio a conocer el diputado Martín Juárez Córdova, presidente de la Directiva del Congreso del Estado, quien enfatizó que la nueva normalidad obliga a tener un distanciamiento social, pero eso no quiere decir que se vaya a descuidar el trabajo en el Poder Legislativo con eficacia y eficiencia.

Indicó que en el Congreso del Estado se cuenta con 62 personas sindicalizadas que están dentro del grupo considerado de riesgo debido a factores de edad y enfermedad crónica, por ello se va a analizar y valorar cuál es la actividad que desempeñarán desde a distancia aprovechando las plataformas tecnológicas.

Manifestó que este personal representa el 42 por ciento de la plantilla laboral sindicalizada, que son parte fundamental en la actividad administrativa, para lo cual se debe determinar cómo se podrá reorientar su labor y generar una nueva dinámica de trabajo, donde cumplan con su actividad pero no se pongan en riesgo su salud.

Juárez Córdova destacó que hoy en día los medios electrónicos te permiten desarrollar la gran mayoría de las actividades administrativas, lo cual garantiza cumplir con la labor del Poder Legislativo hacia la ciudadanía, pero apostándole al distanciamiento social como medida para evitar la propagación del virus Covid-19.

El presidente de la Directiva remarcó que para el acceso a las instalaciones del Congreso del Estado se instalarán filtros sanitarios más rigurosos, porque desafortunadamente aún hay personas que no entienden que esto es por la seguridad de todos.

Finalmente señaló que todos como ciudadanos debemos entender que no es el confinamiento, no es el encierro, no es el suspender actividades lo que nos va a permitir atendernos como sociedad, sino la corresponsabilidad de hacer bien las cosas, y acatar nuevas prácticas, nuevas dinámicas y nuevos hábitos sanitarios.

Me gusta: Me gusta Cargando...