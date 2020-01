La justicia debe ser rápida y transparente para todos

El diputado Edgardo Hernández Contreras manifestó que la procuración de justicia no debe ser selectiva, luego de que se dieron a conocer resultados en la investigación sobre la muerte del ex dirigente priísta Aurelio Gancedo, y sin embargo, no existe el mismo resultado en las investigaciones por hechos recientes en Villa de Reyes.

Dijo que el Fiscal General del Estado deberá ser muy preciso, junto con sus peritos, para establecer los elementos de los que se allegaron para determinar los hechos, ya que consideró que no se contó con tiempo suficiente para realizar este procedimiento.

“La Fiscalía, qué pretende con este hecho y los demás occisos que hay en Villa de Reyes, y todo lo que pasó, por qué no se trabaja con esa rapidez, con esa policía científica que tiene para dar estos resultados”.

Añadió que sería importante conocer la carpeta de investigación para conocer la parte científica del procedimiento, “yo estoy hablando de la parte técnica, sin victimizar a la persona ni a nadie, estoy hablando de la parte técnica que no me convence”.

El legislador Hernández Contreras consideró que al igual que en este caso, la autoridad está obligada a dar resultados en otras investigaciones sobre los hechos que se han registrado recientemente en materia de seguridad, ya que la ciudadanía espera resultados ante la problemática que padecen.

