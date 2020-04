Por Raúl Ruiz

Todo cuanto hayamos escuchado acerca del Covid 19, requiere ser procesado por nuestra inteligencia. Hasta el momento está muy claro que el malvado virus mata. Pero no mata a cualquiera. Se lleva a las profundidades del Mictlan, a aquellas personas que tienen alguna deficiencia fisiológica grave como una diabetes mal cuidada, problemas de hipertensión, pulmonares, cáncer, etc. O a los viejitos ya muy cascaritas. Al principio de esta peste, el pánico comenzó con la información de que habría sido un virus diseñado y patentado en los Estados Unidos, dirigido a la población de 60 años y más, para una hacer una profilaxis social. Un plan eugenésico urdido por la oligarquía mundial, para establecer un nuevo Orden Mundial. Esta versión está por comprobarse, pero seguramente la verdad quedará sepultada entre las catacumbas del olvido. El mundo está detenido, pero al mismo tiempo en el núcleo de la fuerza que lo impele, se están realizando a toda velocidad, los cambios de paradigmas que regirán el futuro de nuestra existencia. Dinámica tan veloz que toma a todos por sorpresa y nos deja más ciegos de lo que ya estamos. Daremos tumbos y palos de ciego en la búsqueda de nuestras fuentes de financiamiento. Porque en este crack universal los únicos que salen ganando, y mucho, son los amos de la economía mundial. Los oligarcas de toda la vida. Descubrir el origen de esta desgracia mundial ya es lo de menos. Urge más la supervivencia en la fase de reconstrucción de la economía mundial. La figura de productividad humana denominada “empleo” quedó hecha añicos. Esa es la principal preocupación que debemos solventar por el momento. El terror nos cubrió por completo; y es hasta ahora, cuando han muerto casi 20 mil personas en el mundo, es que sabemos que el tal Covid 19, es controlable de manera natural.

Es cosa de mantener alcalino nuestro cuerpo y el coronavirus deja de ser letal. Esta categoría podrá ser descalificada de inmediato por aquellos que exigen la certificación de científicos que la avalen. Sin embargo os digo, será casi imposible que lo lleguen a aceptar, porque les significa perder miles de millones de dólares en la aplicación de vacunas y la receta de medicamentos placebos. En una recopilación de recomendaciones hechas por médicos de todo el mundo, a través de redes sociales, retomo lo principal: ¿CÓMO PUEDO MANTENER MI CUERPO ALCALINO? Parecerá comercial de comida chatarra, cuando al final del anuncio te sugieren: ‘come frutas y verduras’, pero en verdad, hay que someternos a una dieta alcalinizadora. Comer bien, con una predominancia de vegetales, beber agua alcalina. Todos sabemos que agua con limón y bicarbonato alcaliniza tu sistema inmunológico. Tomar té verde, de manzanilla, o diente de león. O un medicamento denominado Interferón Alpha 2 B. Y mantener el cuerpo ejercitado. Hacer deporte, caminar, trotar, bicicleta, todo al aire libre. Respetando desde luego la sana distancia. No los deportes de equipo ni asistir a los gimnasios. Otra recomendación sana, dicen los especialistas, es el contacto sexual. Quién dijera, que aquello que un día fue reprimido y satanizado, hoy te puede salvar la vida. Desde luego que hay necesidad de cumplir con los protocolos para evitar el contagio. Los puristas del protocolo académico descalificarán las opiniones médicas externadas vía internet, pero la velocidad del tifón amarillo ha obligado a los especialistas a evaluar y practicar de manera improvisada, pero con registros que nos dan luz; y paz a nuestras angustias. Por ejemplo:

Se decía que la enfermedad era asintomática. Y que es, hasta el momento en que el virus anida en los pulmones, cuando empiezan los malestares. Pero ahora se sabe, que el principal síntoma que detecta la infección, es la pérdida del olfato y posteriormente la pérdida del gusto. Es entonces cuando hay que tomar providencias, y guardarse por espacio de dos semanas hasta que pase la crisis de la enfermedad. ¡Todos nos vamos a morir! Pero debemos tener claro, que no necesariamente será por el maldito covid-19. Por último, los grandes laboratorios como Johnson & Johnson, estarán molestos con aseveraciones de científicos no reconocidos por los altos estamentos de la medicina, como el biólogo español Isidro Fuentes, quien asegura que el coronavirus es curable en 24 horas a través de una aplicación de dióxido de cloro disuelto en agua. Apela a la ética profesional de los médicos, para que utilicen esta fórmula, pues es mundialmente conocida pero que por alguna razón se resisten a aplicarla. Insisto. El verdadero problema es el crack económico. Todo va a cambiar. A continuación, por considerarlo de gran interés, reproduzco íntegro un texto que llega a mi correo. “Cosas que la pandemia ha puesto en evidencia: 1. Estados Unidos dejó de ser el país líder. 2. China ganó la 3ra guerra mundial sin disparar ni un misil y nadie se dio cuenta. 3. Putin es un visionario. 4. A las malas se puede hacer mucho por el planeta y la humanidad. 5. Los europeos no son tan educados y cultos como creemos. 6. El personal de salud vale más que un futbolista. 7. No estamos equivocados cuando pedimos más para hospitales, menos para la guerra. 8. El petróleo no vale nada en una sociedad sin consumo. 9. La prevención salva más vidas, que el actuar a último momento. 10. Los niños ocupan un lugar privilegiado para la naturaleza. 11. La muerte no distingue raza ni estrato social

12. La estupidez populista es atrevida. 13. El trabajador de la salud está solo, abandonado y olvidado. Y aun así, nunca baja la guardia. 14. NO estamos preparados para una pandemia. 15. Los intereses particulares sobre pasan los sociales. 16. El ser humano es oportunista y despreciable sin importar su posición económica o social, al subir precios. 17. Los niños de ahora no saben jugar sin internet o tv. 18. Las redes sociales nos acercan, pero también son el medio para crear caos. 19. El papel higiénico es más importante que la comida. 20. El planeta se regenera rápidamente sin humanos. 21. Hay quienes ganan millonadas y no le sirven a la humanidad. No los idolatre. 22. Un ingeniero de sistemas es importante, ya lo saben dónde cayó internet. 23. Ahora los niños están siendo educados como libres pensadores por sus padres. 24. Los humanos somos el verdadero virus del planeta. 25. Ya sabemos qué sienten los animales en los zoológicos. 26. Las ayudas favorecen al rico, y el necesitado, el que vive del día a día se jode. 27. Ningún pastor ha salvado vidas del coronavirus.” Sin duda son citas para reflexionar. Mientras tanto, sigan las instrucciones oficiales para contener la pandemia y en su confinamiento, piense como va a subsistir después de la epidemia. Porque vencer la guerra contra el virus para luego morir de hambre, no sería bueno. Estamos en fase dos.

