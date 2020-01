La falta de reglas de operación de los programas federales puede generar actos de corrupción, manipulación y condicionamiento

Ante la falta de las reglas de operación para la aplicación de los programas sociales que desarrolla el Gobierno Federal, se corre el riesgo de que se incurra en actos de corrupción así como en su manipulación o condicionamiento con fines políticos de cara a las elecciones intermedias del 2021, advirtió el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) diputado Rolando Hervert Lara.

Dijo que resulta muy lamentable que la falta de transparencia en la aplicación de algunos programas sociales permita generar una mayor incertidumbre en la población, sobre todo de aquellas familias que no cuentan con la certeza de que serán beneficiados como anteriormente sucedía en administraciones federales anteriores.

El legislador dijo que “sabemos perfectamente que los programas sociales del gobierno federal no está siendo aplicado de manera correcta e incluso, no es que estemos en contra, sino que simplemente no hay reglas de operación para conocer cómo llegan los recursos y muchos menos como deben ser aplicados a las familias para resolver sus distintos problemas, lo cual lo convierte prácticamente en un acto de corrupción”.

Consideró que es necesario que el Gobierno Federal establezca reglas de operación con mayor claridad, pues desafortunadamente tanto autoridades estatales como municipales, no están de acuerdo en las formas o mecanismos como se distribuyen los recursos de los programas federales para el apoyo a las familias que menor tienen y sobre todo aquellas que requieren del ayuda en materia de salud y educación.

El diputado Rolando Hervert comentó que en el caso de San Luis Potosí, se eliminaron las delegaciones de parte del Gobierno Federal, situación que generó una total confusión en torno a la entrega de los programas sociales, además señaló que no comparten las justificación de las nuevas políticas del gobierno federal, tomando en cuenta que “el argumento de ejercer una política de austeridad, eliminado programas y apoyos sociales, no resuelve de fondo los problemas de la población y por el contrario, agrava la situación de los que menor tienen”.

El presidente de la JUCOPO en el Congreso del Estado, exhortó a la población para que denuncie cualquier irregularidad que se pueda presentar al momento de recibir los apoyos de los programas federales, pues advirtió que “la denuncia es la principal herramienta que tiene la sociedad para combatir cualquier acto de corrupción, tomando en cuenta que no se pueden condicionar ningún tipo de ayuda oficial.

