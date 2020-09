La Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija” de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, arrancó actividades de manera virtual del ciclo escolar 2020-2021

La Facultad de Derecho de la UASLP inició sin contratiempos su nuevo ciclo escolar de manera virtual por la situación extraordinaria que se vive con la pandemia del Covid-19, informó el director Germán Federico Pedroza Gaitán.

Señaló que gracias a la capacitación que ha recibido todo el personal docente se logró que el inicio del ciclo escolar fuese de forma adecuada, “no nos quedamos cruzados de brazos, por el contrario, hemos tenido una excelente respuesta de parte de los maestros y maestras, doctores especialistas en las diferentes materias y se encuentran perfectamente involucrados en el uso de medios electrónicos”.

Los académicos de la Facultad imparten sus clases desde la Sala de Maestros, de igual manera en sus oficinas o desde sus casas, “todos se encuentran perfectamente conectados con la población estudiantil”.

Destacó que la Universidad está avanzando, resolviendo las adversidades que se están presentando, “desde las 7 de la mañana yo me comunico con los compañeros maestros y maestras y me dicen no tenemos ningún problema, estamos trabajando con esta modalidad que las circunstancias nos exigen, pero que pronto van a pasar, estoy convencido de ello”.

Mientras no se pueda regresar a las clases presenciales continuarán trabajando de forma intensa de manera virtual, y confió en que poco a poco se pueda regresar de nueva cuenta a la forma presencial.

“Llegará el momento en que los alumnos puedan regresar a las aulas, a los laboratorios y a los talleres. Mientras tanto se continuará adelante con la cátedra, la docencia, la investigación, así como la superación personal de todos; maestros, alumnos e investigadores”.

