La causa de las mujeres trasciende ideologías partidistas o Anhelos de poder: PAN

Ante la presencia de más de mil 200 mujeres en Rioverde, Aguilar Hernández destacó

su labor para impulsar al Estado.

Dijo que la violencia contra las mujeres se está visibilizando en varios escenarios de la

sociedad lo que vulnera y asesina a la sociedad.

El presidente del CDE del PAN en el Estado, Juan Francisco Aguilar Hernández dijo en

Rioverde a más de mil 200 mujeres que se reunieron para conmemorar el Día

Internacional de la Mujer, que la causa de las mujeres trasciende ideologías partidistas

o anhelos de poder y hay que aceptarlo.

Dijo que el feminismo es un movimiento social que nace de la necesidad, como muchos

otros que hemos tenido en este país de hombres y mujeres libres, por lo tanto es

legítimo y sobre todo necesario para procurar el desarrollo armónico de la sociedad en

su conjunto; “Pareciera obvio pero es necesario remarcarlo: nos involucra a todas y

todos invariablemente; sociedad y autoridades de todos los niveles”; enfatizó.

Indicó que no se vale hacer como que no pasa nada, o que lejos de apoyar, se tengan

actitudes de condescendencia patriarcal, porque eso es seguir vulnerando los derechos

de estas personas.

“Como sabemos, porque somos testigos y como representantes sociales

corresponsables de ello, en los últimos meses miles de mujeres han salido a las calles

de nuestro México con el fin de exigir justicia y un alto a la violencia de género; una

causa justa y necesaria en la que no podemos ni debemos hacer otra cosa más que

apoyar”; consideró.

Señaló que las agresiones contra las mujeres incluso se han visualizado en los

planteles escolares de varios niveles, se ha manifestado la protesta por casos de acoso

en contra de nuestras jóvenes, y qué decir de las agresiones y asesinatos en contra de

nuestras niñas es lamentable, doloroso, nos vulnera y asesina como sociedad.

“Sé, porque somos personas consientes y humanas, que todas y todos aquí, están de

acuerdo conmigo, es algo que no debemos seguir permitiendo, que debe detenerse”.;

enfatizó.

En el evento organizado por el Comité Municipal del PAN de Rioverde, a cargo de

Elizabeth Moran Cuello; y al que asistió la senadora Josefina Vázquez Mota, a

invitación del senador, Marco Gama Basarte; la secretaria de Promoción Política de la

Mujer, Nallely Rivera Palacios, hizo un llamado a las mujeres a unirse el 9 de marzo al

paro nacional de mujeres.

“No importan las ideologías o religiones, es una causa de todas y todos y ha llegado la

hora de que nuestro silencio hable por las que han sido asesinadas en nuestro país y

nuestro estado”; dijo.

La Senadora Josefina Vázquez Mota dijo que las mujeres del país se han unido por

una razón que es superior a la de cualquier otra circunstancia; “vivir sin violencia”.

“Las mujeres construimos o destruimos la paz hasta en la forma en la que hablamos;

por eso hoy debemos tomar decisiones de paz, porque nos urge vivir sin miedo; porque

nos urge construir paz”; dijo.

En el evento estuvieron además; la diputada, Sonia Mendoza Díaz; la presidenta de

San Ciro de Acosta, María Isabel González Serna y el alcalde de Rioverde, Ramón

Torres García.

