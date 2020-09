La Agenda Ambiental de la UASLP invita a los eventos del Mes de la Movilidad Urbana Sostenible

La Agenda Ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí lleva a cabo el Mes de la Movilidad Urbana Sostenible, evento que desde el año 2011 tiene lugar en el mes de septiembre.

Al hablar sobre las actividades a realizar para este 2020, la maestra Diana Elizabeth Navarro Flores, titular de Difusión de la Agenda Ambiental, dijo que las actividades iniciaron el pasado 3 de septiembre con la conferencia virtual “15,547 Un desafío a la mexicana”, con la psicóloga Berta Corte, una ciclista que puso en alto el nombre de México a través de su recorrido alrededor de Australia, con la finalidad de promover a México por medio del ciclismo.

El 10 de septiembre a las 12:00 Hrs., se tendrá la participación del Museo Regional Potosino con la charla “Memoria visual potosina, historia, imagen y bicicleta”, del doctor Eduardo Rubén Saucedo Sánchez y la licenciada Tania Godoy Lozano del Museo Regional Potosino. Ese mismo día se realizará la premiación del 2º Concurso Cineminuto y la Sostenibilidad”.

Agregó que el domingo 13 de septiembre se llevará a cabo el Cebratón, frente a la Facultad de Ciencias de la Información, “También tendremos el taller en línea “Arregla tu Bici”, por Bicicletas Turbo el 22 de septiembre de 11:00 a 13:00 Hrs., y de igual manera, los días 22 y 23, de 9:00 a 11:30 Hrs., el curso-taller Biciescuelas, impartido por Maricela Díaz de León y Luis Enrique Mejía Estrada”.

Para el 17 de septiembre se tendrá una conferencia con la doctora Erna Maters, de la Universidad de Wageningen de los Países Bajos, que hablará de las estrategias para poder consolidarse como universidad sostenible.

El 24 de septiembre, se realizará un Foro Virtual Internacional de 11:00 a 14:00 Hrs., y para concluir, el día 25 de septiembre haremos un recorrido junto con la Universidad Politécnica de 8:00 a 10:00 Hrs., “no es masivo, será solo un contingente pequeño, pero iremos rodando con un espacio adecuado, en un circuito, para fomentar los derechos de los ciclistas”.

La doctora Navarro Flores comentó que todos los países han estado apostando por una movilidad urbana sostenible, “y precisamente porque es importante incentivar a las personas a realizar actividades físicas, pero también buscar resolver los problemas de movilidad y de tráfico. Además, de promover la calidad del aire al hacer uso del modo de transporte más eficiente”.

Y agregó: “No solamente es el uso de la bicicleta, incluso podemos ser eficientes cuando usamos el auto; no usarlo solo por usarlo, sino planeando un recorrido si es posible estructurar los viajes de manera que no impliquen tanto desplazamiento. Antes teníamos la idea de compartir el auto, ahora por la contingencia no es tan fácil, pero podemos ser eficientes en nuestros traslados”.

Para mayores informes sobre las plataformas para las conferencias y talleres, favor de acceder a la página http://ambiental.uaslp.mx o bien, a los correos unibici@uaslp.mx y gestión.ambiental@uaslp.mx

