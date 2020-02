JUCOPO aprueba el presupuesto para realizar la consulta indígena

El diputado Martín Juárez Córdova, presidente de la Directiva del Congreso del Estado, informó que por parte de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), se autorizó un presupuesto para la realización de la consulta indígena por un monto de 4 millones 370 mil pesos.

Explicó que con estos recursos, se aseguran los trabajos y la movilización necesaria de personal y recursos materiales para la realización de esta consulta, para la participación de las 400 comunidades indígenas, ya que se tiene prevista la realización de 45 asambleas en estas zonas.

“Con esto incluye toda una movilización en todos los pueblos y comunidades indígenas, son 400 comunidades indígenas donde se tienen que movilizar a ciertos puntos y serán asambleas; se tendrá que hacer una consulta en lengua materna y esto implica traductores, implica despliegue, implica generar una posibilidad de que los pueblos y comunidades indígenas realmente sean consultados y la conclusión de estas consultas sea lo que se lleve al marco del seno de discusión del Congreso del Estado y que se convierta en ley”.

Indicó que este presupuesto será suficiente para el desarrollo de estos trabajos, ya que se hizo con responsabilidad y con la opinión de expertos, tomando como referencia las experiencias de anteriores consultas en la materia.

“Sabemos que es una inversión importante, pero es más importante el tener la colaboración de los pueblos y comunidades indígenas en la Ley Electoral; y no solo esta consulta en temas electorales; ya hay 18 iniciativas en materia indígena que no se pueden procesar si no se hace consulta de acuerdo a lo que dicta la Ley de Consulta Indígena y para poderse hacer una modificación que impacte en los pueblos y comunidades indígenas se tiene que hacer forzosamente la consulta”.

Finalmente, el diputado Juárez Córdova manifestó que para la realización de la consulta a personas con discapacidad, se estará llevando a cabo próximamente una reunión con la Comisión de Derechos Humanos y los diferentes grupos de discapacidad para establecer un mecanismo de consulta, porque “también ellos tienen que ser consultados, hoy la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad nos dice claramente, nada de nosotros sin nosotros y tienen completamente la razón, porque muchas veces lo que para nosotros puede ser una buena intención para ellos no les genera condiciones de participación”.

