JRRR y Gallardo avanzan, Nava en la lona

Después de la encuesta publicada por el Diario El Financiero, en algunos círculos sociales no se tiene por ahora la menor duda de que la candidatura de MORENA al gobierno del estado se resolverá entre dos: Entre el Magistrado Juan Ramiro Robledo Ruiz quien después de 11 años de ausencia en el escenario político local de pronto resurgió como el Ave Fénix; y, el Diputado Federal Aliancista del Partido Verde, José Ricardo Gallardo Cardona.

Aunque la medición tiene sesgos notables, al titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, la encuesta lo coloca en los cuernos de la luna pese a que el funcionario federal no tiene otro antecedente por su tierra que no sea el de ser hijo de padres potosinos. Sumado a esto, en diferentes ocasiones, en foros y encuentros EMB ha reiterado que su meta no es San Luis Potosí porque su compromiso está con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

No obstante, no hay que descartar ninguna posibilidad. Ya hemos señalado que, si Esteban Moctezuma, en el momento de la decisión representa para el presidente de la República el perfil y el elemento de equilibrio entre los grupos políticos y de poder económico locales, a EMB le sería difícil que, a una indicación de AMLO le diga que no. Por otro lado, si el titular de la SEP se sacó la rifa del tigre para concretar el modelo de educación a distancia, al margen de otras aspiraciones, sería el argumento único y de peso para que continúe al frente de la SEP.

Por otro lado, la encuesta de El Financiero aporta datos interesantes, pero quizá, el que mayor jala la atención es; como el electorado potosino va concediendo su justa dimensión a cada quien, sobre todo cuando define por cual partido es por el que contenderían. Así, por ejemplo, a Xavier Nava Palacios la medición lo encajona en la candidatura del PAN y sin la mínima posibilidad de ir por MORENA, y es que era cuestión de tiempo.

Aun así, siendo candidato panista el alcalde capitalino, en el reactivo de Imagen y Conocimiento Positivo, a diferencia de otros mencionados, Xavier Nava obtiene un porcentaje semejante o igual de negativos que se traducen en una Muy Mala Imagen, lo que explica que, si Esteban Moctezuma fuera el candidato por MORENA, obtendría un resultado electoral final muy por encima de XNP con 22 puntos porcentuales de diferencia.

Otro escenario que tampoco favorece al alcalde capitalino, es que si Esteban Moctezuma no fuera el postulante y en su lugar se perfile la candidatura de Juan Ramiro Robledo Ruiz, el magistrado alcanzaría 28 puntos porcentuales contra 17 de Xavier Nava del PAN; el PRI obtendría 11 puntos, sin considerar que estos dos partidos podrían disminuir aún más una vez que la consulta para enjuiciar a los ex presidentes panistas y priistas alcancen niveles de escándalo.

Otras casas encuestadoras que han incluido el nombre de Esteban Moctezuma y de otros, han colocado por arriba de todos a José Ricardo Gallardo Cardona. Las posibilidades de que el ex presidente municipal soledense alcance la nominación, dependerán invariablemente de quien resulte ganador en la dirigencia nacional de MORENA. Si llega Mario Delgado, como así apuntan las encuestas, las probabilidades de lograr la candidatura aumentan.

Este contexto tan real, es lo que muy probablemente ha puesto sobre la mesa la posibilidad de negociar una alianza de facto PAN-PRI-PMC, para vida de vencer a MORENA, sin embargo, conforme avanza y se consolida el compromiso entre AMLO y JM Carreras, a estas alturas ya sería inviable y riesgosa, incluso suicida para el gobernador del estado, no se la perdonarían.

El otro escenario que no considera la encuesta de El Financiero, es la alianza inevitable entre MORENA-PVEM-PT. Coalición en la que trabajan, están vivos, vigentes y actuantes otros actores políticos a los que no les puede subestimar, o despreciar. Por mucho que sus dirigentes locales digan que solitos lograrían la gubernatura del estado, la realidad es que no es así. Aquí en San Luis Potosí, MORENA y sus aliados desde luego que enfrentarán una elección de Estado.

Habrá dinero bueno y del malo de sobra para impedir que llegue el candidato del presidente. Pese a que AMLO registra en la entidad potosina un nivel de aprobación del 62 %, el mismo porcentaje que tiene el gobernador, pero en contra, los grupos reaccionarios y las fuerzas conservadores enquistadas en el PRI y en el PAN con el apoyo de la clase empresarial invertirán y harán todo lo que esté a su alcance para que evitar que MORENA gobierne la entidad, ya lo verán ….. Hasta pronto

Me gusta: Me gusta Cargando...