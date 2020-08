Invita COESPO a participar en concurso nacional de dibujo y pintura infantil y juvenil 2020

· Este año se llevará a cabo bajo el tema “En situaciones de emergencias participamos activamente reconstruyendo un mundo mejor”.

· La convocatoria está abierta para que puedan participar niñas, niños y jóvenes de 6 a 24 años de edad a través de fotografías de sus dibujos.

· La fecha límite para la recepción de trabajos es el 7 de septiembre.

El secretario técnico del Consejo Estatal de Población (COESPO), Cuauhtémoc Modesto López, dio a conocer que se encuentra abierta la convocatoria para participar en el 27° Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2020 “En situaciones de emergencias participamos activamente reconstruyendo un mundo mejor”, en el que podrán participar niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 6 a 24 años de edad.

Modesto López informó que este certamen lo realizan la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en colaboración con los Consejos Estatales de Población, y que la fecha límite para inscripción de trabajos es el 7 de septiembre del presente año a las 14:00 horas.

Destacó que la comprensión del riesgo de desastres es muy importante, ya que es la base para construir una conciencia y sensibilización frente a esa situación, que puede presentarse en amenazas de origen natural como huracanes, sismos, nevadas, inundaciones; situación de emergencia como incendios; o biológico-sanitarios como la contingencia actual que se vive por el Covid-19 en todo el país.

El funcionario estatal agregó que las emergencias, en este caso la sanitaria, impactan la vida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, ya que limita el ejercicio de sus derechos humanos, tales como la educación, salud, seguridad, mayormente a quienes se encuentran en grupos vulnerables. Y es por ello, que se busca darles voz ante el impacto social y cultura para conocer sus inquietudes sobre el tema.

El concurso se divide en dos etapas: la primera a nivel estatal y la segunda a nivel nacional; en la primera etapa, el Consejo Estatal de Población de San Luis Potosí, recibirá por correo electrónico los dibujos para seleccionar un trabajo ganador en cada categoría. En la segunda etapa, los trabajos de los cinco ganadores estatales pasarán a la etapa nacional en la que sólo habrá un ganador por cada categoría.

Cada participante podrá inscribir un sólo dibujo, que no debe haber participado en otros certámenes, éste puede ser elaborado en cartulina o papel con una medida no mayor de 60 x 45 cm y no menor de 28 x 23 cm.

La técnica es libre. Se puede utilizar lápiz, grafito, carbón, pasteles, lápices de colores, técnicas a blanco y negro, sanguina, crayones, acuarelas, pinturas acrílicas, tintas y óleos.

Serán rechazados los dibujos que hagan uso de personajes o imágenes de la televisión, del cine, historietas, revistas, logotipos, marcas, emblemas comerciales o políticos.

El dibujo deberá ser digitalizado: fotografía o escaneo (de buena calidad) y enviado como archivo adjunto en el siguiente correo electrónico: dibujocoesposlp@gmail.com, en el cuerpo del correo se deberá precisar la siguiente información: título de la obra, nombre completo y edad de la persona que concursa, correo electrónico de contacto (madre, padre o persona tutora), domicilio (calle, número, colonia, alcaldía o municipio, código postal, estado), teléfono (casa o celular), nombre de la escuela (en caso de que asista) y medio por que se enteró del concurso.

La convocatoria está disponible en el enlace: https://www.gob.mx/conapo/articulos/participa-en-el-27-concurso-nacional-de-dibujo-y-pintura-infantil-y-juvenil-2020?idiom=es, además puede consultarse en las redes sociales de la dependencia: CoespoSLP en Facebook, @COESPOSLP1 en Twitter así como coesposlp30 en Instagram.

