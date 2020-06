Integrantes de Hacienda dan un rotundo no a reestructuración de deuda en SLP

-Faltará la Comisión de Gobernación y el Pleno

Los diputados del Partido Verde, Morena y PAN integrantes de la Comisión de Hacienda del Estado rechazaron este miércoles por mayoría la iniciativa del Poder Ejecutivo para reestructurar la deuda pública estatal lo que ampliaría la deuda a 18 años.

Los que votaron en contra de la solicitud fueron los diputados Edgardo Hernández Contreras del PVEM, Consuelo Carmona Salas y Marite Hernández Correa de Morena y los panistas Ricardo Villareal Loo y José Antonio Zapata Meraz. Por otro lado, quienes defendieron la solicitud del gobernador fueron los priistas, Mauricio Ramírez Konishi y Patricia Silva Celis.

El presidente de la Comisión, Ricardo Villarreal Loo consideró que a pesar de que es un tema delicado que a ninguna administración le gusta abordar “no hay certeza de lo que se haría con ese ahorro, no es que vayan a ingresar 500 millones de pesos pero se van a ahorrar y no hay líneas claras de su aplicación; además, por las condiciones que vive la Secretaría de Salud, es delicado autorizar la reestructuración que no es otra cosa que diferir los pagos, dejar de pagar y que otros gobiernos futuros lo hagan”.

Al inicio de la comisión, el diputado Mauricio Ramírez Konishi insistió en que se replantearán el tema, ya que dijo es necesario para el estado.

“El apoyo federal es insuficiente, cada día estamos en el pico de la pandemia y cada día se requieren recursos. La deuda ya existe, se expandiría tres años más, nosotros somos privilegiados pero hay miles de gentes que necesitan ayuda”, justificó.

Sin embargo, el legislador Edgardo Hernández Contreras sentenció que “las tentaciones para mal gastar el recurso están a la vuelta de la esquina, hablamos de que la deuda pública se iría hasta el 2038 y el resto de mis consideraciones me las guardo para el pleno”.

La morenista María del Consuelo Carmona Salas consideró que sería “irresponsable comprometer a las próximas administraciones, además de que la historia nos ha dejado tragos amargos; el gobierno debe usar la creatividad para saber financieramente de donde obtener recursos y reducir el sueldo de la burocracia, ahorrar en publicidad, posponer obras, además de que el presidente de México instruyó a Hacienda para que no avala créditos ni refinanciamiento de deuda”.

A esta voz se sumó su compañera de bancada Marite Hernández Correa quien destacó que “el monto inicial de la deuda fue de 4,600 millones de pesos y se siguen debiendo 3,700 millones y hay varias preguntas que no contestó el secretario de Finanzas; incrementará el interés al dejar de pagar, además no hay austeridad en los ingresos de los altos funcionarios en contraste con lo que percibe el pueblo trabajador”.

Cabe destacar que aún queda la Comisión de Gobernación para su análisis y luego votación en Pleno, que podría darse en una o dos semanas.

