Instituciones de salud deben difundir programas de información sobre buenos hábitos alimenticios

El Congreso del Estado, aprobó modificaciones a la Ley de Salud del Estado en su artículo 8°, con el objetivo de establecer un sistema estatal de información básica en materia de salud, así como implementar y difundir permanentemente programas y campañas de información sobre los buenos hábitos alimenticios, una buena nutrición y la activación física.

Además, la reforma permitirá promover que las instituciones del Sistema Estatal de Salud implementen programas cuyo objeto consista en brindar atención médica integrada de carácter preventivo y de control, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas con diabetes, obesidad y sobrepeso; y establecer un sistema de información sobre los resultados de la implementación de políticas públicas e materia de obesidad y sobrepeso que deberá publicarse en la página de internet de la Secretaría de Salud.

Las propuestas fueron presentadas, de manera individual, por los diputados Mario Lárraga Delgado y Angélica Mendoza Camacho, al considerar que el principal reto que enfrenta San Luis Potosí en materia de salud, es el gran problema derivado de la obesidad y sobrepeso, como es la presencia de diabetes y que según las estadísticas es mucho más alto en los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y en la Capital Potosina.

Es en este sentido, y como consecuencia del desarrollo en diferentes ámbitos de la vida, la salud de los potosinos ha presentado cambios drásticos en los últimos tiempos, derivado incluso de la aceptación de creencias respecto al sobrepeso que lo ligaban a un estatus de estar sano y saludable, por lo contrario hoy se entiende que detrás del sobrepeso existen un sinfín de efectos negativos y de afectaciones al funcionamiento normal de nuestro organismo, como hipertensión arterial, colesterol elevado, altos niveles de glucosa en sangre, dolor de huesos, crecimiento del corazón (cardiomegalia), hígado graso, entre otros.

Estos síntomas y signos que de no atenderse con la debida oportunidad y si no se lleva un control efectivo de los mismos, llegan a generar enfermedades como la obesidad, diabetes, algunos tipo de cáncer, las cuales si no se controlan a tiempo, seguramente ocasionarán la muerte de la persona que los padezca.

En los tiempos recientes hemos venido aprendiendo que la diabetes, la obesidad y el sobrepeso son tres de los más grandes problemas de salud que enfrenta la humanidad a nivel internacional, la numeralia que estos trastornos arrojan en la población adulta y en menores de edad son alarmantes, y desgraciadamente México se ubica en el primer lugar de obesidad infantil.

Por ello, es importante que las instituciones de la Secretaría de Salud del Estado implementen programas para brindar atención médica integrada de carácter preventivo y de control, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas con diabetes, obesidad y sobrepeso, por lo que esta propuesta fue incluida en la reforma.

Me gusta: Me gusta Cargando...