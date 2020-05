Inspectores deben tener compresión con ciudadanos: Iglesia

-No pueden comparar un sueldo fijo, con una entrada al día

El vocero del Arzobispado en San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera, señaló que se debe priorizar el diálogo entre inspectores y comerciantes, además de que los funcionarios públicos deben ser comprensivos con los ciudadanos.

“Yo siempre lo he dicho y lo diré una vez más, no es lo mismo que alguien vaya y te diga cierra tu negocio, a aquel que cierra su negocio, porque el que va y te da la orden sigue percibiendo un sueldo, pero a ti te dice que no lo percibas”.

La tarde de este martes circuló un video en el que una persona de la tercera edad que vendía bolis fue acorralado por inspectores quienes le habían retirado su producto, pero que gracias a un grupo de ciudadanos le fueron devueltos.

Priego Rivera sentenció que se debe agotar el diálogo para poder hacer conciencia de la situación ya que la económica de los mexicanos está muy lastimada.

“Los ricos lo queramos o no, son los que mantienen las fuentes del trabajo, son los que producen la riqueza, el gobierno solo la distribuye, mientras no haya riqueza que se genere, no hay dinero que repartir , entonces lo que decimos aquí es que haya diálogo, que los gobiernos escuchen las necesidades de la gente, es cierto que hay que quedarnos en casa, hacemos un llamado a que nos quedemos todavía, ya es el último esfuerzo”.

Me gusta: Me gusta Cargando...