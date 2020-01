Inhumano que gobierno decida no usar presupuesto para salud

El legislador señaló que en 2019 no se usaron más de 23 mil millones de pesos para el

sector salud.

Dijo que en panorama en 2020 es preocupante ante un sistema como el INSABI que no

tiene reglas claras.

El dinero que más se necesita, especialmente en el inicio de este año, es el que menos

se está gastando por parte del Gobierno; quienes no utilizaron más de 23 mil millones

de pesos tan sólo en el primer trimestre de 2019 que estaban destinados al ISSTE, al

IMSS y a todo el ramo de Salud.

Esto lo dio a conocer el diputado federal, Xavier Azuara Zúñiga quien dijo que tan solo

en el primer trimestre de 2019, no se había utilizado ese dinero a pesar de la crisis de

medicamentos que se vivió al inicio del año pasado, todo según los propios datos de la

Secretaría de Hacienda.

Ante esto, el legislador potosino dijo que según la tendencia del Gobierno para no

ocupar el dinero que ha aprobado los distintos sectores de salud, se tiene un difícil

panorama para este 2020, pues dijo que en el aprobado INSABI ni siquiera hay reglas

de operación definidas para hacer un gasto.

“Es preocupante el panorama en 2020, pues si en el año pasado no se utilizó el dinero

para programas que sí tienen reglas de operación definidas, que cuentan con

lineamientos claros, pues no queremos imaginarnos cómo será con el INSABI que aún

tiene muchos aspectos en el aire”, expresó.

Azuara Zúñiga, dijo que los subejercicios reportados por la SCHP son una evidencia de

la limitación que se ha visto en los distintos hospitales del país, donde no se está

utilizando el dinero para adquirir los medicamentos necesarios, no se contrata al

personal necesario y ante lo cual no se atiende a quien realmente lo necesita.

Derivado de esto, condenó que se genere un efecto dominó con el cual las familias son

las más afectadas, pues se ven en la necesidad de buscar su atención médica o sus

medicamentos en otros lados, dejando en muchas ocasiones fuertes golpes para su

economía.

Xavier Azuara dijo que sí el Gobierno espera que para 2024, tal como lo marca su plan

nacional de desarrollo, exista atención médica y hospitalaria gratuita para toda la ciudadanía se tienen que tomar acciones de manera urgente, asegurando las

medicinas necesarias y definiendo reglas de operación.

Agregó que se deben implementar mecanismos para que se use el dinero de manera

eficiente y con prontitud, pues remarcó que en aspectos como la salud es inhumano

que no se utilice el recurso aprobado debido a que no hay procesos administrativos

oportunos.

Finalmente, dijo que se impulsarán estas medidas a través de la Comisión de

Presupuesto, a fin de que se protejan a las familias, asegurando que se utilice su

dinero para atender las necesidades que enfrentan y evitando que se pierdan vidas o

se limiten familias a consecuencia de recursos no utilizados.

Me gusta: Me gusta Cargando...