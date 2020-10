Información oportuna sobre la balanza comercial de mercancías de México

La información oportuna de comercio exterior de septiembre de 2020 indica un superávit comercial de 4,385 millones de dólares, saldo que se compara con el déficit de (-)152 millones de dólares obtenido en igual mes de 2019. En los primeros nueve meses de este año la balanza comercial presentó un superávit de 18,958 millones de dólares[1].

EXPORTACIONES

El valor de las exportaciones de mercancías en septiembre de 2020 fue de 38,547 millones de dólares, dato que se integró por 37,070 millones de dólares de exportaciones no petroleras y por 1,477 millones de dólares de petroleras. Así, en el mes de referencia las exportaciones totales reportaron un aumento anual de 3.7%, el cual fue resultado de la combinación de un incremento de 5.1% en las exportaciones no petroleras y de una caída de (-)22.1% en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos crecieron a una tasa anual de 5.8% y las canalizadas al resto del mundo lo hicieron en 1.5 por ciento.

Con series ajustadas por estacionalidad, en septiembre de 2020 las exportaciones totales de mercancías registraron un ascenso mensual de 0.93%, el cual fue resultado neto de un incremento de 1.64% en las exportaciones no petroleras y de una reducción de (-)13.83% en las petroleras.

IMPORTACIONES

En el noveno mes de este año, el valor de las importaciones de mercancías sumó 34,163 millones de dólares, monto que implicó un descenso anual de (-)8.5 por ciento. Dicha cifra fue reflejo de reducciones de (-)6.5% en las importaciones no petroleras y de (-)27.4% en las petroleras. Al considerar las importaciones por tipo de bien, se observaron disminuciones anuales de (-)23.8% en las importaciones de bienes de consumo, de (-)5.9% en las de bienes de uso intermedio y de (-)8.4% en las de bienes de capital.

Con series ajustadas por estacionalidad, las importaciones totales mostraron una variación mensual de 5.32%, la cual se originó de la combinación de un alza de 5.94% en las importaciones no petroleras y de una caída de (-)1.89% en las petroleras. Por tipo de bien, se presentaron avances mensuales de 2.05% en las importaciones de bienes de consumo, de 6.22% en las de bienes de uso intermedio y de 1.50% en las de bienes de capital.

Balanza comercial de mercancías de México

Concepto Septiembre* Enero-Septiembre* Millones de Dólares Variación % Anual Millones de Dólares Variación % Anual



Exportaciones Totales 38,547.3 3.7 294,242.0 (-) 14.4 Petroleras 1,477.1 (-) 22.1 12,621.4 (-) 36.4 No petroleras 37,070.2 5.1 281,620.6 (-) 13.1 Agropecuarias 1,233.6 19.3 13,862.0 5.3 Extractivas 588.4 25.4 5,089.4 11.7 Manufactureras 35,248.3 4.3 262,669.2 (-) 14.2 Automotrices 12,555.2 0.2 83,738.5 (-) 24.8 No automotrices 22,693.0 6.8 178,930.7 (-) 8.2 Importaciones Totales 34,162.6 (-) 8.5 275,283.8 (-) 19.4 Petroleras 2,552.0 (-) 27.4 22,926.5 (-) 36.1 No petroleras 31,610.6 (-) 6.5 252,357.3 (-) 17.4 Bienes de consumo 3,798.7 (-) 23.8 31,961.3 (-) 28.4 Petroleras 827.1 (-) 29.2 7,965.1 (-) 38.3 No petroleras 2,971.6 (-) 22.1 23,996.1 (-) 24.4 Bienes intermedios 27,335.4 (-) 5.9 218,187.9 (-) 18.0 Petroleras 1,724.9 (-) 26.5 14,961.4 (-) 35.0 No petroleras 25,610.5 (-) 4.1 203,226.5 (-) 16.4 Bienes de capital 3,028.6 (-) 8.4 25,134.7 (-) 18.5 Saldo de la Balanza Comercial 4,384.7 S.S. 18,958.2 S.S.

Nota: Debido al redondeo de las cifras, las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales.

* Cifras oportunas.

S.S. Sin significado.

Se anexa Nota Técnica

INFORMACIÓN OPORTUNA SOBRE LA BALANZA COMERCIAL DE MERCANCÍAS DE MÉXICO DURANTE SEPTIEMBRE DE 2020

CIFRAS ORIGINALES

Saldo de la Balanza Comercial de Mercancías

La información oportuna de comercio exterior de septiembre de 2020 indica un superávit comercial de 4,385 millones de dólares. Dicho saldo se compara con el superávit de 6,116 millones de dólares reportado en agosto de 2020. La disminución en el saldo comercial entre agosto y septiembre se derivó de un menor superávit de la balanza de productos no petroleros, que pasó de 6,795 millones de dólares en agosto a 5,460 millones de dólares en septiembre, y de un mayor déficit de la balanza de productos petroleros, que pasó de (-)680 millones de dólares a (-)1,075 millones de dólares.

En los primeros nueve meses de este año, la balanza comercial presentó un superávit de 18,958 millones de dólares.

Balanza comercial de mercancías de México

(Millones de dólares)

Concepto

2018 2019 2020 Jul Ago Sep* Ene-Sep* Exportaciones Totales 450,713 460,704 35,662 36,979 38,547 294,242 Petroleras 30,630 25,842 1,404 1,696 1,477 12,621 No Petroleras 420,083 434,862 34,258 35,283 37,070 281,621 Importaciones Totales 464,302 455,295 29,864 30,863 34,163 275,284 Petroleras 53,762 47,207 2,274 2,376 2,552 22,927 No Petroleras 410,541 408,088 27,590 28,487 31,611 252,357 Balanza Comercial Total (-) 13,589 5,409 5,799 6,116 4,385 18,958 Petrolera (-) 23,132 (-) 21,365 (-) 870 (-) 680 (-) 1,075 (-) 10,305 No Petrolera 9,543 26,773 6,668 6,795 5,460 29,263

* Cifras oportunas.

En septiembre de 2020, el valor de las exportaciones petroleras fue de 1,477 millones de dólares. Este monto se integró por 1,168 millones de dólares de ventas de petróleo crudo[2] y por 309 millones de dólares de exportaciones de otros productos petroleros. En ese mes, el precio promedio de la mezcla mexicana de crudo de exportación se situó en 38.06 dólares por barril, cifra inferior en 1.46 dólares respecto a la del mes previo y en 17.04 dólares en comparación con septiembre de 2019. En cuanto al volumen de crudo exportado, éste se ubicó en el mes de referencia en 1.023 millones de barriles diarios, nivel menor al de 1.190 millones de barriles diarios de agosto, aunque mayor al de 0.995 millones de barriles diarios de septiembre del año pasado.

Exportaciones Totales de Mercancías

En el noveno mes del año en curso, el valor de las exportaciones de mercancías sumó 38,547 millones de dólares, monto superior en 3.7% al del mismo mes de 2019. Dicha variación fue resultado neto de un incremento de 5.1% en las exportaciones no petroleras y de una caída de (-)22.1% en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos aumentaron 5.8% a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo lo hicieron en 1.5 por ciento.

Exportaciones no petroleras a distintos mercados

Concepto Estructura %Ene-Sep 2020* Variación porcentual anual 2019 2020 Anual Jul Ago Sep* Ene-Sep* Total 100.00 3.5 (-) 7.2 (-) 7.5 5.1 (-) 13.1 Estados Unidos 82.10 4.6 (-) 7.3 (-) 7.7 5.8 (-) 12.9 Automotriz 24.83 5.5 (-) 7.3 (-) 12.9 0.2 (-) 24.6 Otras 57.27 4.1 (-) 7.4 (-) 4.7 9.0 (-) 6.6 Resto del Mundo 17.90 (-) 1.1 (-) 6.6 (-) 6.6 1.5 (-) 13.9 Automotriz 4.90 (-) 3.3 (-) 6.7 (-) 6.8 0.2 (-) 26.1 Otras 13.00 0.0 (-) 6.6 (-) 6.5 2.2 (-) 8.2

* Cifras oportunas.

Exportaciones por Tipo de Mercancía

Las exportaciones de productos manufacturados en septiembre de 2020 alcanzaron 35,248 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 4.3% a tasa anual. Las variaciones más importantes se observaron en las exportaciones de productos plásticos y de caucho (11.8%), de alimentos, bebidas y tabaco (11.2%), de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos (11.1%), de maquinaria y equipo especial para industrias diversas (6.7%) y de equipo profesional y científico (4.5%). Por su parte, las exportaciones de productos automotrices reportaron un alza anual de 0.2%, la cual fue resultado de avances de 0.2% tanto en las ventas canalizadas a Estados Unidos como en las dirigidas a otros mercados.

El valor de las exportaciones agropecuarias y pesqueras en el noveno mes del año en curso alcanzó 1,234 millones de dólares, monto que implicó un aumento de 19.3% a tasa anual. Los incrementos más significativos se registraron en las exportaciones de ganado vacuno (194.2%), de jitomate (42.3%), de cítricos (31.5%), de pimiento (27.6%) y de legumbres y hortalizas frescas (18.2%). En contraste, las reducciones anuales más relevantes se presentaron en las exportaciones de mangos (-16.3%) y de aguacate (-14.8%). En cuanto a las exportaciones extractivas, éstas se ubicaron en 588 millones de dólares con una tasa anual de 25.4 por ciento.

En el periodo enero-septiembre de 2020, el valor de las exportaciones totales sumó 294,242 millones de dólares, lo que significó una caída anual de (-)14.4 por ciento. Dicha tasa se derivó de descensos de (-)13.1% en las exportaciones no petroleras y de (-)36.4% en las petroleras.

Estructura de las Exportaciones

La estructura del valor de las exportaciones de mercancías durante los primeros nueve meses de 2020 fue la siguiente: bienes manufacturados 89.3%, productos agropecuarios 4.7%, bienes petroleros 4.3% y productos extractivos no petroleros 1.7 por ciento.

Importaciones Totales de Mercancías

El valor de las importaciones de mercancías en el noveno mes de este año se ubicó en 34,163 millones de dólares, lo que representó un retroceso anual de (‑)8.5 por ciento.

En el periodo enero-septiembre de 2020, el valor de las importaciones totales fue de 275,284 millones de dólares, monto menor en (-)19.4% al observado en igual lapso de 2019. A su interior, las importaciones no petroleras decrecieron a una tasa anual de (-)17.4% y las petroleras lo hicieron en (-)36.1 por ciento.

Importaciones por Tipo de Bien

El valor de las importaciones de mercancías en el noveno mes de 2020 se ubicó en 34,163 millones de dólares, lo que representó un retroceso anual de (-)8.5 por ciento. Las importaciones de bienes de consumo sumaron 3,799 millones de dólares, cifra que se tradujo en una caída anual de (-)23.8 por ciento. Dicha tasa fue resultado de reducciones de (-)22.1% en las importaciones de bienes de consumo no petroleros y de (-)29.2% en las de bienes de consumo petroleros (gasolina y gas butano y propano).

Por su parte, en septiembre pasado se importaron bienes de uso intermedio por un valor de 27,335 millones de dólares, nivel inferior en (-)5.9% al reportado en septiembre de 2019. A su vez, esta variación anual se originó de disminuciones de (-)4.1% en las importaciones de bienes de uso intermedio no petroleros y de (‑)26.5% en las de productos de uso intermedio petroleros.

En lo que corresponde a las importaciones de bienes de capital, en el mes de referencia éstas sumaron 3,029 millones de dólares, lo cual implicó un descenso anual de (-)8.4 por ciento.

Estructura de las Importaciones

La estructura del valor de las importaciones durante los primeros nueve meses de 2020 fue la siguiente: bienes de uso intermedio 79.3%, bienes de consumo 11.6% y bienes de capital 9.1 por ciento.

CIFRAS AJUSTADAS POR ESTACIONALIDAD

Con cifras desestacionalizadas, en septiembre de 2020 la balanza comercial registró un superávit de 5,125 millones de dólares, mientras que en agosto el superávit fue de 6,409 millones de dólares. La reducción del saldo ajustado por estacionalidad entre agosto y septiembre fue resultado de una disminución del superávit de la balanza de productos no petroleros, que pasó de 7,155 millones de dólares en agosto a 6,061 millones de dólares en septiembre, y de un mayor déficit de la balanza de productos petroleros, que pasó de (-)746 millones de dólares a (-)936 millones de dólares en esa misma comparación.

Saldo de la Balanza Comercial de Mercancías de México

Serie desestacionalizada

Millones de dólares

* Cifras oportunas.

En el mes en cuestión, las exportaciones totales desestacionalizadas reportaron un crecimiento mensual de 0.93%, el cual se originó de la combinación de un avance de 1.64% en las exportaciones no petroleras y de una caída de (-)13.83% en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las manufactureras presentaron un alza mensual de 1.49 por ciento. A su vez, dicha tasa fue resultado neto de un aumento de 2.42% en las exportaciones manufactureras no automotrices y de una baja de (‑)0.17% en las automotrices.

Exportaciones de Mercancías

Series desestacionalizadas y de tendencia-ciclo

Millones de dólares

* Cifras oportunas.

En septiembre de 2020, las importaciones totales de mercancías mostraron un incremento mensual desestacionalizado de 5.32 por ciento. Esta cifra fue reflejo de la combinación de un crecimiento de 5.94% en las importaciones no petroleras y de un descenso de (-)1.89% en las petroleras. Por tipo de bien, se observaron avances mensuales de 2.05% en las importaciones de bienes de consumo (alza de 5.55% en las importaciones de bienes de consumo no petroleros), de 6.22% en las de bienes de uso intermedio (aumento de 6.54% en las de bienes de uso intermedio no petroleros) y de 1.50% en las importaciones de bienes de capital.

Importaciones de Mercancías

Series desestacionalizadas y de tendencia-ciclo

Millones de dólares

* Cifras oportunas.

La información oportuna de comercio exterior que se presenta en este documento es elaborada por el SAT, SE, Banco de México, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional.

