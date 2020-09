IMSS SLP se fortalece con centro de atención temporal covid-19 en Zona Huasteca

• Población usuaria de Ciudad Valles y de 20 municipios de la zona huasteca son atendidos en esta Unidad de Extensión del Hospital General de Zona No. 6

El Centro de Atención Temporal COVID-19 de Ciudad Valles es una unidad especializada para atender a las personas que presenten sintomatología respiratoria y que anteriormente acudían al servicio de Urgencias del Hospital General de Zona (HGZ) No. 6.

La subdirectora médica del HGZ No. 6 en Ciudad Valles, Dra. Thelma Ruth Ramírez Cortés, señaló que al corte del 10 de septiembre se ha brindado consulta y tratamiento ambulatorio a 31 pacientes, así como a tres personas que permanecen en el área de hospitalización.

Señaló que los pacientes que requieran de terapia intensiva o una hospitalización prolongada, serán referidos para su atención al Hospital General de Zona No. 6. Al día de hoy, no se ha presentado algún caso que sea necesario su traslado al HGZ No. 6, precisó.

Manifestó que la población de Ciudad Valles, así como de 20 municipios de la zona huasteca, que presenten sintomatología respiratoria o con diagnóstico positivo a COVID-19, pueden contar con la plena seguridad y tranquilidad de que recibirán atención especializada por parte de un equipo de profesionales de la salud.

Finalmente, Ramírez Cortés explicó que el Hospital General No. 6 de Ciudad Valles es un hospital híbrido, lo que significa que continúa brindando sus servicios a pacientes que no tienen relación con la enfermedad COVID-19, y gracias a esta Unidad de Extensión se refleja una despresurización de la atención de pacientes con afecciones respiratorias.

