IMSS SLP invita a complementar esquemas de vacunación en niñas y niños de 8 años

· Se cuenta con módulos de atención en las explanadas de las Unidades de Medicina Familiar de la capital, Cd. Valles, Rioverde, Matehuala y El Naranjo.

El Instituto Mexicano del Seguro Social en San Luis Potosí invita a las madres y padres de niños menores de 8 años a que complementen el esquema básico de vacunación, con el objetivo de no exponerles a enfermedades que pueden ser prevenibles mediante la aplicación de biológicos, señaló Rafaela Osornio Paredes, coordinadora de Enfermería en Salud Pública.

La especialista del IMSS indicó que durante la emergencia sanitaria por COVID-19, el seguimiento de estas acciones preventivas ha disminuido considerablemente, ya que existe el temor por parte de los padres de familia de que las niñas y niños se puedan contagiar.

En este sentido, Osornio Paredes precisó que se implementaron módulos PrevenIMSS para la aplicación de vacunas en las explanadas de las UMF No. 7, No. 45, No. 47, No. 49 y No. 51 de la capital; en la UMF No. 5 de Soledad de Graciano Sánchez, en la No. 10 de Matehuala, UMF No. 3 de Ciudad Valles y en los Hospitales Generales de Subzona No. 4 y No. 9 de El Naranjo y Rioverde respectivamente.

Expresó que los horarios de atención son de 8:00 a 20:00 horas de lunes a viernes y los sábados de 8:00 a 14:00 horas.

Denotó que estas actividades se realizan con el propósito de garantizar las acciones de prevención en este grupo de edad, ya que, complementando el esquema básico de vacunación, se previene la aparición de enfermedades como el sarampión, poliomielitis, difteria, rubéola, tétanos, rotavirus, tosferina, varicela, entre otras.

Por último, puntualizó que el personal que atiende los módulos de vacunación cumple con las medidas sanitarias, por ejemplo, el equipo de protección personal, para evitar el riesgo de contagio; “es muy importante que cumplan con las medidas de sana distancia y utilicen el cubrebocas, además de seguir las indicaciones proporcionadas por el personal institucional”, concluyó.

