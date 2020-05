IMSS recomienda uso adecuado del cubrebocas para fortalecer medidas preventivas por coronavirus

· Utilizar cubrebocas adecuadamente como medida complementaria del lavado de manos y la sana distancia evita la propagación del virus.

Durante la Fase III de la emergencia sanitaria de COVID-19 es importante utilizar de manera adecuada el cubrebocas, principalmente cuando sea necesario acudir a sitios fuera de casa para realizar actividades de primera necesidad.

El coordinador auxiliar de Gestión Médica del IMSS, Juan Alberto Martínez Andrade, expuso que el cubrebocas es un elemento complementario del lavado de manos y/o uso de gel sanitizante de forma constante, así como del respeto a las medidas de sana distancia.

Recomendó su utilización en lugares comunes, como transporte público, establecimientos de venta de alimentos, entre otros. Destacó que otros de sus beneficios es que coadyuva a proteger la salud de las personas con antecedentes de enfermedades crónico degenerativas o respiratorias.

Martínez Andrade explicó que existen diferentes tipos de cubrebocas, pero son tres lo de uso más frecuente: el de hoja doble, recomendado cuando se tiene que salir de casa; el de grado quirúrgico, cuya duración puede ser de hasta dos días con los cuidados y sanitización adecuada y el N95, que es capaz de filtrar hasta el 95 por ciento de las partículas que se encuentran en el aire; su uso es exclusivamente para el personal de salud, sobre todo quienes atienden a pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19.

El médico del IMSS precisó que antes de colocarse el cubrebocas hay que lavarse las manos y evitar tocarlo de otro lado que no sean los cordones. La forma más simple de ponerlo es atorarlo con la barbilla y la nariz, verificando que los cordones queden bien sujetados en la parte detrás de las orejas o por encima de la cabeza; mientras use el cubrebocas no se debe de tocar la tela, en caso de hacerlo es necesario lavar las manos con agua y jabón o desinfectarlas con gel sanitizante.

Señaló que para retirarlo, se toma por la parte de los cordones y se dobla, quedando oculta la parte del frente y se guarda en una bolsa hermética, para evitar que entre en contacto con las superficies.

Finalmente, subrayo que es importante mantener el cubrebocas en lugares sanitizados, se recomienda guardarlos en recipientes con tapa hermética o en bolsas resellables para evitar que puedan contaminarse.

