IMSS brinda atención integral para la recuperación exitosa de paciente con COVID 19

· Hombre de 51 años se recuperó de COVID 19

· En su testimonio reconoció el profesionalismo y vocación de servicio del personal de salud del Hospital General de Zona No. 1 de la capital potosina

Andrés, de 51 años, ingresó el 15 de mayo por COVID-19 al Hospital General de Zona (HGZ) No. 1, de la capital potosina. Su tratamiento requirió de ventilación mecánica, fisioterapia pulmonar y farmacológica. Tras presentar una evolución favorable, fue dado de alta el 22 de mayo.

Fueron días muy duros para mí y mi familia, comentó Andrés, después de salir del HGZ No. 1. “Cuando acudí al hospital, la angustia me invadió ante la posibilidad de que me había contagiado por el virus”, recordó.

Al respecto, el médico especialista Daniel Osvaldo Villaseñor, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del HGZ No. 1, expuso que en el historial clínico de Andrés no se registran factores de riesgo como diabetes, hipertensión u obesidad. No obstante, resultó positivo a la prueba de COVID-19.

Agregó que a partir del primer día en que ingresó al hospital, el estado de salud del paciente se complicó progresivamente, por lo que fue necesario incorporar equipo de ventilación mecánica por un lapso de 48 horas.

Posteriormente, refirió que el paciente respondió satisfactoriamente a las diversas intervenciones médicas y a la fisioterapia pulmonar, por lo que después de ocho días de hospitalización, fue dado de alta exitosamente.

“En todo ese tiempo que estuve en el hospital, siempre recibí el cuidado profesional del personal de salud: médicos; enfermeras y enfermeros; trabajadoras sociales; camilleros; de limpieza. A todos quienes tuvieron una relación conmigo mientras estuve ahí, les agradezco y reconozco su atención humana”, expuso Andrés.

Finalmente, comentó que después de esta difícil situación, continuará bajo vigilancia médica y deberá seguir con sus ejercicios de la fisioterapia pulmonar, entre otras indicaciones, para su recuperación y bienestar.

