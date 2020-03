Importante COMPROMETERNOS A REDUCIR NUESTRA “HUELLA DE CARBONO”: IPICYT

· Hacer uso de eficiencia energética en nuestros hogares, reducir el uso de agua y luz, reusar, entender que la sociedad de autoconsumo está acabando con nuestro medio ambiente.

Especialistas de la Academia, la Sociedad Civil y de la Secretaría de Gestión Ambiental, llevaron a cabo el Panel “La Naturaleza desde una perspectiva disciplinaria”, en donde coincidieron que existe una gran apatía social por el cuidado del medio ambiente y falta mayor compromiso para que la autoridad involucre más a los ciudadanos en fomentar la conciencia, conocimiento y cuidado del mismo.

En el marco de actividades del XX Aniversario del IPICYT, la División de Ciencias Ambientales preparó un panel donde participaron la doctora Maribel Pérez Corona, profesora investigadora de la Universidad Tecnológica de Querétaro, Natalia Martínez Tagüeña, Antropóloga Ambiental del Consorcio de Investigación en Zonas Áridas, Luis González Lozano, representante de “Cambio de Ruta”, y Sadoth Vázquez Mendoza, de la Dirección de Planeación de la SEGAM.

Los especialistas en medio ambiente desde distintas disciplinas, coincidieron en que existe una gran apatía en el cuidado del medio ambiente de parte de la sociedad, que es necesaria combatirla con información y conocimiento, realizar acciones personales y en familia para reducir la huella de carbono.

“Quisiéramos aumentar la superficie de áreas naturales protegidas, ya que el número actual no es el adecuado para un país como México, el gasto per cápita en cuestión ambiental es de 50 centavos en San Luis potosí, es muy bajo, se necesita incrementar el recurso y que la población se sienta verdaderamente comprometida a cuidar el medio ambiente no solo cuando le falta el agua en casa”, indicó Sadoth Vázquez de la SEGAM.

Maribel Pérez Corona de la UTEQ, indicó que desde la perspectiva de la academia es importante fomentar hábitos de concientización y autocrítica en los jóvenes, “hacer uso de eficiencia energética en nuestros hogares, reducir el uso de agua y luz, entender que la sociedad de autoconsumo está acabando con el medio ambiente”, indicó.

Natalia Martínez Tagüeña explica que hoy el medio ambiente debe tratarse desde la multidisciplina y las alianzas múltiples, donde las comunidades locales participen sus soluciones, “no se trata solo del dualismo naturaleza-humano, se trata de abordar el tema desde la multidisciplina porque todo está interrelacionado”, explica la investigadora Cátedra-Conacyt.

Por último, Luis González Lozano, abogado ambiental y líder de “Cambio de Ruta” agradeció la participación en el Foro porque existe un problema que se necesita reconocer como tal, “estamos en una crisis climática, hace falta información para proteger el medio ambiente, la materia ambiental jurídica tiene un base legal pero no es suficiente, nos estamos aliando a la parte científica para sustentar el análisis y el activismo social, “se trata de juntar en una licuadora el activismo legal, científico y social para luchar contra la indolencia de la sociedad y la apatía gubernamental”, concluyó.

Como moderadoras del Panel estuvieron la doctora Claudia Lauterio y la M.C.Patricia Olmos Moya.

