Importante aclarar todas las dudas sobre la propuesta para tomar la mejor decisión al momento de votar la iniciativa; coinciden diputados

Las diputadas y los diputados integrantes de las comisiones de Hacienda del Estado y Gobernación del Poder Legislativo, sostuvieron una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Finanzas, Daniel Pedroza Gaitán, para revisar la iniciativa presentada por el Ejecutivo del Estado para reestructurar y/o reformar la deuda pública estatal.

El diputado Ricardo Villarreal Loo, presidente de la Comisión de Hacienda del Estado, indicó que en la reunión se presentó información sobre la situación financiera del estado, y la propuesta que busca reestructurar o refinanciar los pasivos de la deuda, a fin de ampliar los plazos de vencimiento de pago en 3 años, y con ello, generar un ahorro cercano a los 500 millones de pesos, que serían utilizados en los ejercicios 2020 y 2021 para compensar los gastos realizados por la emergencia sanitaria por COVID-19.

“Lo que quieren es dejar de pagar una deuda que ya se tiene por cerca de 500 millones de pesos que es lo que correspondería a este periodo de la actual administración, y que la deuda se difiera a 3 años más, es lo que pretenden pero no dejan en claro en qué van a utilizar el recurso, es lo que más me preocupa y que no dejan una garantía de cómo se vaya a utilizar el recurso”.

El diputado Mauricio Ramírez Konishi, presidente de la Comisión de Gobernación, indicó que se analizará la información presentada por el funcionario, pero es importante el considerar que no se trata de un préstamo, sino que esté procedimiento de reestructuración permitirá liberar flujo ante la caída de la recaudación y la utilización de recursos estatales adicionales que se han usado para atender las situaciones de salud a consecuencia de la pandemia, ante la falta de apoyos federales en este rubro.

“Es una reestructura libera un flujo que se requiere para la caída que se ha tenido y el recurso que se ha tenido para atender la pandemia y creo que es sensibilizar y es el objetivo que no se vea que están pidiendo un para cosas no importantes, creo que hay que ver lo que se gastó, el dinero que implica y lo que se tuvo que dejar de recibir y por ende el soporte que tenga”.

En el mismo sentido, el diputado Martín Juárez Córdova, presidente de la Directiva, señaló que habrá que valorar con los datos presentados, la posibilidad de esta reestructuración o refinanciamiento, “si se va a realizar para tener la convocatoria respectiva y ver las ofertas de las instituciones financieras tanto con quien se está actualmente, cómo o con quién en determinado momento se puede interesar y tener las alternativas de flujo, de entrada se dejaría de pagar y se puede utilizar en aquellos espacios donde estaba destinada una recaudación que no se da”.

En su presentación, el Secretario de Finanzas, Daniel Pedroza Gaitán manifestó que se ha llevado un manejo responsable de la deuda, de manera que en el periodo 2015-2020 la deuda bancaria se redujo en 17.8 por ciento, mejorando las calificaciones crediticias; los ingresos totales aumentaron 19 por ciento y los estatales 30.3 por ciento sin crear nuevos impuestos; el gasto de operación disminuyó en un 3.1 por ciento a precios reales; y el total de pasivos se ha reducido 30.9 por ciento incluyendo el de sectores de educación y salud.

Indicó que con motivo de la pandemia, en el mes de mayo se registra una disminución de ingresos propios y se proyecta que al cierre del ejercicio fiscal, la caída en la recaudación total por un monto de 370 millones de pesos, que aunado a los estímulos fiscales que se proyectan otorgar a las MIPYMES en impuesto sobre nómina en estos meses, por un monto de 171 millones de pesos, impactará en una menor recaudación de ingresos propios por 541.5 millones de pesos al cierre del año.

Indicó que para el primer trimestre de 2020, en el mes de mayo las participaciones fueron menores a lo presupuestado para el mismo periodo en -3.9 por ciento; la Federación prevé una caída en la recaudación para el ejercicio 2020 de 89 mil millones de pesos.

El saldo del Fondo de Estabilización de los ingresos de las Entidades Federativas para este ejercicio inició con 63 mil millones de pesos, saldo menor a la caída prevista y aun cuando la Federación está buscando un esquema de potenciación, no se descarta una baja en las participaciones en la entidad.

Precisó que a nivel estatal se están haciendo ajustes y ahorros en las diferentes dependencias, mediante programas de austeridad y reducción de gasto corriente y en materia de salud, se han realizado adelantos presupuestales para atención a la emergencia sanitaria por el COVID-19 por un monto de 324 millones de pesos, provenientes de gasto estatal, y que se está gestionando ante la Federación que pueda existir una recuperación de los mismos.

Detalló que de realizarse la reestructuración o reestructuración de la deuda, se buscará hacer una revisión de las propuestas entre las instituciones financieras tanto en plazo como en tasa, y que presenten sus propuestas a manera de convocatoria para, por medio de una subasta electrónica inversa, presenten la mejor propuesta al estado, de acuerdo a lo establecido en la legislación en materia de deuda.

Manifestó que esta propuesta es similar a la que ya ha realizado el Gobierno Federal recientemente, donde ha realizado reestructuración de deuda para mejorar su liquidez para ampliar los vencimientos más amplios en el pago.

Finalmente, el diputado Ricardo Villarreal indicó que la próxima semana se llevará a cabo la reunión de la Comisión de Hacienda del Estado para analizar esta propuesta y tomar las determinaciones, y el dictamen correspondiente, turnarlo a la Comisión de Gobernación para continuar con su trámite.

