Hoy no hay razones científicas ni médicas que justifiquen la prohibición del cigarro electrónico, ya que los que quieren prohibirlo es por razones políticas

En San Luis Potosí debe legislarse a la brevedad en torno al uso de métodos alternativos que permitan una reducción de daños en materia de tabaquismo y, que además se sancione severamente a las empresas que maliciosamente siguen promoviendo el consumo de nicotina en cualquiera de sus variantes en menores de edad

Lo anterior se dio a conocer en el “Foro: Debate sobre los métodos alternativos de consumo de nicotina, desde la visión de la reducción de riesgos”, organizado por la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado en donde se contó con la participación de médicos, científicos, ingenieros y ciudadanos que presentaron sus posturas a favor y en contra de lo que se conoce como vapeo.

La diputada Angélica Mendoza Camacho, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social en la LXII Legislatura señaló que ante un tema como la disminución de daños por el tabaquismo y su abordaje desde la salud pública hay varias actividades concurrentes que debemos atender, desde conocer el tema, hasta realizar planteamientos de corte legislativo en nuestra norma local, es por ello que se decidió trabajar de forma colaborativa con el diputado federal Ricardo del Sol Estrada en el abordaje de este tema desde el Congreso del Estado de San Luis Potosí.

Manifestó que la participación de los especialistas y el compartir sus conocimientos, permitirán a los diputados contar con las directrices para saber qué hacer y realizar los cambios legislativos pertinentes desde la reducción de riesgos.

Mencionó que se estima que hay mil 300 millones personas fumadoras en el mundo y que una de cada de dos fumadoras morirán de alguna enfermedad relacionada con el tabaquismo durante los próximos años; en México a la fecha, se tiene registro de cerca de 16 millones de fumadores, es decir que al utilizar métodos más seguros de consumo de nicotina, se puede estimar que se tendrían 8 millones de vidas salvadas

Dijo que en nuestro estado existen aproximadamente 296 mil fumadores y el porcentaje va en aumento por lo que es momento de abordar el tema con la mayor seriedad posible, sobre todo en el marco de una pandemia como la que el día de hoy vivimos con el COVID-19, donde uno de los factores de riesgo se encuentra directamente relacionado con la insuficiencia pulmonar ocasionada por al hábito de fumar, entre otras razones.

Durante la realización de este foro virtual la Ingeniero Químico, Susana Lizeth Pérez Leal, CEO de Capacitación Dalet Industrial y colaboradora con el CINVESTAV, Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, presentó de la conferencia “Estudio mexicano sobre la química de los líquidos para vaporizadores versus cigarros combustibles”.

De acuerdo a los estudios realizados en los compuestos químicos que integran el cigarro combustible y el vaporizador son muy diferentes y mantienen una relación abismal de uno para con el otro.

Por su parte el Dr. Roberto Allan Sussman Livovsky quien es Doctor en Física por la Universidad de Londres. Desde 1994 es investigador Titular del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México; y director de Pro Vapeo México A.C. presentó la conferencia “Contribución o detrimento a la salud pública: ¿Cuál es el balance que aporta la evidencia científica?

Mencionó que en México pese a lo que han afirmado las autoridades sanitarias de que el vaporizador es un factor de riesgo, realmente no hay evidencia de eso; asimismo no hay un solo caso registrado de hospitalizados o enfermos graves de COVID-19 que tenga antecedentes de vapeo.

Destacó que es lamentable que la Secretaría de Salud y las demás instituciones sigan desinformando al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con campañas que solo buscan satanizar al vaporizador y muestra de ello es la prohibición del 19 de febrero del 2020 dónde se prohíbe su importación.

Señaló que pese a que en la Unión Europea ya se regula el uso del vaporizador y en el Reino Unido su uso ha mostrado una disminución considerable en el consumo del cigarro combustible, en México es totalmente al revés, ya que los consumidores de cigarro van a la alza.

Precisó que hasta el día de hoy no hay razones científicas ni médicas que justifiquen su prohibición, ya que los que quieren prohibirlo es por razones políticas y para ello utilizan datos que datan del 2013 que incluso ya fueron refutados en el 2014; así como información de una intoxicación masiva en los Estados Unidos de Norteamérica, que se la atribuyen al vaporizador cuando realmente fueron otros compuestos los que provocaron 800 personas hospitalizadas y 70 muertes.

Por su parte el Dr. José Manuel Mier Odriozola quien es Médico cirujano de tórax y Coordinador de la Clínica de Cáncer de pulmón y tumores del tórax Hospital Angeles Lomas, enfatizó que las recomendaciones actuales para el consumo del cigarrillo electrónico son muy claras, no queremos que los niños, ni los adolescentes, ni las embarazadas fumen, queremos que los dispositivos electrónicos los utilicen fumadores adultos que no quieren o no pueden dejar de fumar.

Indicó que Reino Unido reconoce los beneficios de legalizar esto porque tiene un mercado legal con la legalización del vaporizador, y contraparte en los Estados Unidos al prohibir su uso se desató una crisis provocada por el mercado negro y pegó al final del 2019.

Señaló que a través de diverso estudios se determinó que los ingredientes que arroja el cigarrillo electrónico son de calidad farmacéutica, los sabores que utiliza son de grado alimenticio, no contiene partículas sólidas de monóxido de carbono, no contiene nitrozaminas que son altamente perjudiciales para la salud, es decir es 200 veces menos que la cantidad del humo del tabaco.

Mier Odriozola expuso que las proyecciones actuales y la hipótesis que se tiene arrojan resultados positivos en que el uso del vaporizador no es perjudicial para personas con cáncer de pulmón, por ello su regulación es imprescindible.

Destacó que el impacto sanitario y económico será positivo, porque disminuiría en gran medida la gran cantidad de incapacidades físicas temporales y permanentes, y por ende el deterioro e impacto en la fuerza laboral mexicana que está teniendo el tabaco se puede ver positivamente reducido con la implementación de una regulación apropiada para el cigarro electrónico.

Hizo un llamado a respetar el derecho a decidir para las personas que quieren dejar de fumar, ya sea a través de parches, pastillas o terapia, pero también se le debe permitir el uso del cigarro electrónico que, está comprobado, le permite dejar de fumar; si no se le ponen las opciones al paciente para ver cómo se debe tratar no es una actitud ética de quien lo atiende.

En su participación el Dr. Juan Carlos Pérez Alva creador del programa Código Infarto en Puebla, mismo que se ha extendido a lo largo de todo México y varios países de Latinoamérica, presentó casos de hecho sobre atenciones que se han tenido a pacientes fumadoras y pacientes que han dejado de utilizar el cigarro combustible y ahora utilizan el vaporizador.

Indicó que en todo el tiempo que lleva de médico cardiovascular no cuentan con un solo registro de una persona que haya tenido un infarto por el uso del vaporizador. Los fumadores tienen el cuádruple de riesgo de presentar un infarto o embolia cerebral.

Manifestó que muchas de las veces se culpa al vaporizador por los daños a la salud de los pacientes, cuando éstos ya tienen una larga historia de consumo del tabaquismo, pero lo que sí se puede decir, es que el cigarro mata y el vaporizador no.

En su intervención el Director de Salud Pública de los Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí, Miguel Ángel Lutzow Steiner presentó la postura que desde la autoridad sanitaria señala que para que un producto pueda ser considerado de menor riesgo tendría que cumplir con las siguientes premisas; Que produzca menos daños a la salud en comparación con los cigarros y los productos de tabaco combustible; que sustituya completamente a los cigarros convencionales y todos los productos de tabaco combustibles; y que no favorezca la experimentación y el consumo de cigarros convencionales y otros productos de tabaco combustibles.

Indicó que desde los servicios de salud se han impulsado diversas alternativas para que los fumadores dejen de hacerlo como lo son parches de nicotina; goma de mascar de nicotina; inhalador de nicotina; spray nasal de nicotina; tabletas sublinguales y psicoterapia, los cuales son clínica y económicamente efectivos.

Por su parte el Maestro Juan José Cirión Lee quien es Maestro en Derecho por la UNAM y presidente de la Asociación México y el Mundo Vapeando A.C. destacó que la protección a los menores de edad es absolutamente necesaria, pero no justifica que un adulto en ejercicio de sus derechos y libertades personales deba de ser privado de las opciones que considera necesarias para definir sus gustos, su personalidad, su libertad a escoger o saber que sustancia quiere introducir a su cuerpo, este es un derecho inalienable para todos los adultos de este país.

Dijo que en el momento en que se pretende hacer algún tipo de ley o decreto este debe tener cierto sustento racional, por la situación política que se vive en nuestro país, ese tiempo en que las leyes y decretos unilaterales y carentes de sustento racional y científico se daban, debería de estar muy lejos de esta visión de un México democrático y moderno, esas ideas de que un grupo parlamentario simple y sencillamente hace una cargada para aprobar una legislación en este gobierno nuevo no debería de existir.

Enfatizó en que la libertad individual es lo más importante que se debe de proteger y solamente en casos específicos que estén justificados material, social o científicamente se puede coartar una libertad solo lo menos posible para que haya un funcionamiento correcto de la sociedad.

Dijo que no es el caso de los sistemas alternativos, dado que el cigarro se encuentra permitido y se comercializa ampliamente, sin embargo nuestra juventud debe ser objeto de protección y tutela de las leyes; la prohibición del consumo de estos productos es total e indiscutible con respecto a los menores, y junto con el tabaco convencional deben crearse mecanismos específicos para evitar que los menores consuman estos productos.

Señaló que el no permitir el uso alternativo del suministro de nicotina es totalmente violatorio de las libertades individuales como lo ha informado la Corte en diversas sentencias, así como los Tribunales Colegiados ante amparos que se han promovido en contra de la COFEPRIS por la aplicación de la Fracción Sexta del Artículo 16 Constitucional.

En la última participación, el arquitecto Antonio Toscano Florenzano quien es miembro de la Organización Provapeo México A.C. compartió su experiencia de ser fumador activo por más de 30 años y ahora consumir la nicotina a través de un vaporizador, lo cual, le ha traído beneficios a la salud principalmente en el rendimiento en su actividad física diaria.

Indicó que desde que dejó el uso del cigarro combustible se ha dado a la tarea de investigar acerca de los métodos de reducción de riesgos del tabaco de manera científica y en donde ha encontrado miles de estudios que desmienten las afirmaciones de autoridades sanitarias que mitifican el uso del vaporizador.

Hizo un llamado a los encargados de la salud en el estado para recapacitar sobre la toma de decisiones, pues considera, que un médico que cree que lo conoce todo, es un médico que deja de aprender nuevos métodos de hacer empatía con sus pacientes.

El diputado Martin Juárez Córdova, presidente de la Directiva del Congreso del Estado señaló que bajo el principio del lema de la actual Legislatura “Debatir para Decidir”, hoy se están generando una serie de elementos que permiten a los diputados escuchar diferentes posiciones en el marco de tolerancia y respeto.

Dijo que esto contribuye a generar mejores condiciones para compartir experiencias y conocimiento, eso es lo que busca con este tipo de foros, que transitan hacia el encuentro de métodos alternativos de consumo de nicotina, desde una visión de la reducción de riesgo.

Precisó que al generarse posiciones sobre las ventajas y desventajas entre el cigarro tradicional y ahora el cigarro electrónico, los legisladores deben comenzar a discutir sobre el marco de prohibición o regulación.

Dijo que cada participación hoy expuesta contribuye a tener una serie de ideas, hacia dónde estudiar y cuáles son los elementos que se deben ir considerando para poder transitar a un esquema de regulación.

En la conclusión del Foro: Debate sobre los métodos alternativos de consumo de nicotina, desde la visión de la reducción de riesgos”, la diputada María del Consuelo Carmona Salas, vocal de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado señaló que el haber escuchado los posicionamientos científicos y de experiencia permiten a los diputados legislar adecuadamente.

Indicó que es de suma importancia conocer las investigaciones que están realizando, así como la postura del Sector Salud, acerca del uso y los daños que pueden ocasionar los cigarrillos electrónicos y los cigarros combustibles.

Precisó que regular el uso del vapeo y brindar opciones, alternativas o diferentes herramientas como opción para abandonar la adicción a los cigarrillos combustibles es una obligación, por eso con las exposiciones hoy presentadas se podrán tomar las mejores decisiones que contribuyan a la realización de leyes bien sustentadas.

Finalmente la diputada añadió que como legisladores tienen la responsabilidad de escuchar las diferentes voces de sus representados, es por eso que hoy se puede legislar al respecto.

