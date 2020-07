Hay vida después del Covid-19, el mundo cambió y tenemos que cambiar las formas de actuar, de socializar, de enseñar y aprender”: Dr. Alejandro Zermeño Guerra, Rector de la UASLP

Cumpliendo con una de las tareas más importantes en los últimos años y garantizando la seguridad de todos los actores involucrados, la UASLP realizó satisfactoriamente el examen de admisión al ciclo escolar 2020-2021, aseguró el Rector Alejando Zermeño Guerra.

Ofreció un informe detallado de este proceso, en el que estuvieron presentes el secretario de Educación Pública de Gobierno del Estado, ingeniero Joel Ramírez Díaz y el secretario general de la UASLP, licenciado Marco Antonio Aranda.

En rueda de prensa realizada en el auditorio Rafael Nieto, también acompañaron al Rector Alejandro Zermeño, la responsable del Comité Covid-19 de la UASLP, maestra Claudia Elena González Acevedo; el jefe de Servicios Escolares, maestro Juan Manuel Buenrostro Morán y el presidente de la Federación Universitaria Potosina, Óscar Sanjuanero.

El doctor Alejandro Zermeño Guerra explicó que la aplicación del examen de admisión da una certeza a la comunidad estudiantil de más de 15 mil jóvenes, “ahora saben que hay vida después del Covid-19, que hay muchas posibilidades y hacer entender a la sociedad que con la nueva normalidad tenemos que salir adelante y que los jóvenes sepan que hay Universidad Autónoma de San Luis Potosí, para muchos años”.

Sobre el proceso del examen de admisión, el doctor Zermeño expresó: “Tenemos que acostumbrarnos a vivir con esta nueva realidad, el mundo cambió y tenemos que cambiar las formas de actuar, de socializar, de enseñar y aprender. Hemos dado un paso importante a nivel estatal, al poner en marcha todo el proceso. Aunque el inicio de cursos no será presencial, nuestros estudiantes ya podrán estar inscritos en la Universidad”.

El Rector indicó que la UASLP es la principal institución de educación superior en la entidad potosina, lo cual se refleja en la cobertura que representa para el Estado del 43.5% de los estudiantes de educación a nivel licenciatura y educación tecnológica.

En esta ocasión, 15 mil 285 alumnos presentaron el examen, de los cuales se aceptarán 8 mil 158. Fueron utilizados mil 623 salones en 60 sedes, participando mil 36 aplicadores; y con un promedio de 9.41 alumnos por salón.

Señaló que el proceso implicó una dinámica diferente y fue diseñada con sumo cuidado, atendiendo las recomendaciones de la COEPRIS y de la Secretaría de Salud, tanto a nivel estatal como federal, en aspectos como la restricción de la movilidad, distanciamiento social y saneamiento de instalaciones.

Dio a conocer que para este proceso, se preinscribieron de manera virtual 16 mil 117 aspirantes, locales y foráneos. El examen tuvo lugar del 27 al 30 de julio de 2020, tomando en cuenta que el examen de conocimientos contará un 100 por ciento de su calificación, al no haberse aplicado el examen psicométrico ni el Ceneval.

El doctor Alejandro Javier Zermeño Guerra agradeció a los alumnos, maestros, personal administrativo y de intendencia, por acatar todas las disposiciones del Comité Covid, para lograr que todo saliera a la perfección.

La gratitud de la UASLP la hizo extensiva a la Cruz Roja Mexicana, Hospital Central Ignacio Morones Prieto, Hospital General de Zona No. 1 del IMSS, Hospital General de Zona No. 2 del IMSS, Hospital General de Zona No. 50 del IMSS, Hospital Lomas de San Luis, Coordinación Estatal de Protección Civil, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Policía Bancaria e Industrial.

De igual manera, agradeció a la sociedad en general y a los padres de familia, por depositar su confianza en el proceso, que permitió que se desarrollara de la mejor manera.

Cabe destacar la presencia de líderes empresariales, así como de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que pudieron constatar la aplicación del examen y la transparencia del mismo.

Los resultados del examen podrán ser consultados el próximo domingo 2 de agosto, a partir de las 00:00 Hrs., a través de la página de la Universidad www.uaslp.mx.

