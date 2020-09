Habitantes de la Colonia Del Río exigen a Nava proteger área verde

-Los habitantes piden que les den la cara

Habitantes de la Colonia Del Río llevaron a cabo una manifestación al exterior de la Unidad Administrativa Municipal, con el objetivo de exigirle a Xavier Nava de la cara y proteja el área verde con la que cuenta dicho fraccionamiento.

Los vecinos preocupados por la situación enfatizaron que han ido más de 20 veces para pedir el apoyo en el tema, ya que de cuñarían que un particular pretende construir sobre ella quitándoles el área común.

“No nos han dado respuesta por ninguna parte, ahora sí que de Desarrollo Social o Obras Públicas, que son las personas más adecuadas para darnos una solución a esto”.

Enfatizaron que su consigna es que Nava Palacios los apoye para que así proteja y resguarde esta área natural que sirve para la activación física de los niños de la colonia.

“Nosotros lo único que estamos buscando es que nos pongan el predio como área verde a nombre de la colonia que es la colonia Del Río, no al particular que quiere construir dentro de una área que no debe, no es particular, es área verde”.

