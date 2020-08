¡Ha! ¿Si cabrón?

Contra todo pronóstico, el gobernador panista de Querétaro, Francisco Domínguez Servien, salió al ruedo y dio la cara. Lo menos que dijo en la conferencia, fue que su presunto involucramiento en el escándalo de sobornos o moches a ex legisladores del PAN que supuestamente recibieron harto dinero para aprobar la Reforma Energética de Peña Nieto, habría sido una perversidad política.

El foro y coyuntura para defenderse, ya se esperaba. Fue la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores CONAGO, el escenario propicio para que uno de los integrantes de la “Alianza Federalista” viniera a San Luis Potosí, no a proponer nada importante o algo trascendente en favor de los estados, sino a utilizar solamente los reflectores de la prensa para salvar su adversidad.

Ante las cámaras, el rostro del mandatario queretano se vio pálido, desencajado, crudo, desvelado o tal vez por las secuelas del maldito virus que trae de cabeza a los mexicanos. El ya había hecho lo que todo buen cuidador de animales debe hacer en estos casos. “Si el perro tiene rabia, hay que sacrificarlo”, y justo fue lo que hizo esta semana.

El médico veterinario zootecnista metido a la política, pidió y boletino la renuncia de su secretario privado. El hombre exhibido en cadena nacional que recibió en el Senado de la República bolsas repletas de billetes para sobornar y convencer a Senadores y Diputados Federales para que aprobaran la Reforma Energética, sencillamente renunció.

Sabueso, como es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, vio a Pancho Domínguez; lo escucho, lo midió y lo observo detenidamente. Solo tres metros de distancia los separaba uno del otro. La sorna actitud y mirada de AMLO sobre el mandatario queretano fue de antología y de lectura completa.

¡Ha sí cabrón! ¡Ya te veré cuando tengas que comparecer ante la Fiscalía General de la República! Sin más comentarios, AMLO, prudentemente como nunca, guardó compostura y se concretó a decir: “el señor gobernador ya fijo su postura y habrá que esperar”. Y si, porque la investigación de los moches a legisladores de todos los partidos políticos es un asunto que apenas comienza.

De la reunión de la CONAGO en San Luis Potosí este miércoles, sobran temas por digerir y de qué hablar. El Bronco de Nuevo León, – por ejemplo, – tal vez ya sin espuelas y quien sabe si también sin potranca o con muchas de sobra, vino a decir que la CONAGO es algo así como el Club de Tobi. Otros, simplemente dijeron que la Conferencia de Gobernadores es un torneo de sumisión y entrega.

El resumen de los acuerdos de la CONAGO, estuvo parcialmente a cargo del nuestro gobernador. Juan Manuel se vio incómodo, a disgusto y poco convencido de los resultados. Olga Sánchez Cordero no es de la que se traga una sola. Veía al Güero no como al presidente de la CONAGO, o a un mandatario echado en brazos del centro, sino que su mirada decía otra cosa: “A mi no me la pegas Güerito, tu eres de los cuadernos del FECAL”.

En fin, esto apenas comienza, la reunión de la CONAGO tiene muchas aristas. Habrá que esperar resultados. La lucha por el poder está en su máxima expresión y, por lo que se advierte, al PRI y al PAN les ira como a danzantes de pueblo en feria en el 2021. La chinga que AMLO les pondrá está más que anunciada y sentenciada, al tiempo.

Hasta pronto.

deleoncardona@hotmail.com

Me gusta: Me gusta Cargando...