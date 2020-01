Gobierno debe ser empático con la gente y vetar aumento al transporte: Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Comisión de Justicia

Más de la mitad de los potosinos no está satisfecho con el sistema de transporte público que tenemos, pues sigue siendo deficiente, caro y obsoleto; sus serias deficiencias hacen pensar que no se debe apoyar el ajuste que está próximo a aplicarse a este sistema, consideró el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de San Luis Potosí, Rubén Guajardo Barrera.

Al referirse al inminente aumento de la tarifa de los camiones urbanos que esta por entrar en vigor el próximo 15 de enero, soslayó que el gobierno del Estado debería ser más empático con la ciudadanía a la que representa, misma que no está en condiciones de asumir un cobro que desestabilizará la economía familiar.

“Sabemos que desde hace poco tiempo, es a través de la Ley de Transporte en el Estado en que se determina el incremento anual, basados en el aumento del Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es elaborado por el INEGI, pero también pensamos que es posibilidad del ejecutivo vetar una situación como esta, toda vez que los permisionarios han incumplido sus promesas de mejoras y la población lo sabe”.

Reprobó que se siga apoyando al sector que no se preocupa por los usuarios, tal y como lo da a conocer el índice de Movilidad Urbana de 2019 que elaboró el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C., IMCO, -con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI-, donde se apunta claramente que el servicio de transporte público no satisface a los potosinos porque los operadores no son respetuosos, las unidades no están en buen estado, los choferes no respetan las señales de tránsito, es insuficiente el espacio para viajar cómodo, no hay información de horarios, paradas y rutas disponibles. Aunque sí se menciona que hay una red de cobertura eficiente y que el tiempo de espera es bajo.

El legislador del Partido Acción Nacional, PAN, apunta que el nivel de transporte con el que contamos se encuentra en el ranking “medio bajo” porque hay una densidad poblacional pero no se atienden sus necesidades de movilidad, hecho que debe llamar la atención de cualquiera interesado en el crecimiento del estado potosino.

“Esta por darse un golpe más a nuestros bolsillos, subirá el camión de entre 20 a 30 centavos, actualmente el costo es de 9.50 pesos, y las autoridades gubernamentales, ni se inmutan y mucho menos se preocupan de las condiciones de pobreza de las familias, es responsabilidad de ellos diagnosticar el servicio que tenemos, aún así, dejarán pasar otro año y beneficiarán a quienes ser sirven con cuchara grande a pesar de que los camiones están viejos, sucios, dañados, y no se terminan de arreglar con las tarjetas de prepago”.

