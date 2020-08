Gobernador de SLP asegura paz en próxima reunión de Conago

-Revelaron que la rueda de prensa de salud a nivel federal será en San Luis Potosí el próximo miércoles

Juan Manuel Carreras López, gobernador del Estado, aseguró que habrá paz en la próxima reunión presencial de la Conago que se llevará a cabo en San Luis Potosí, a pesar de que la Alianza Federalista que está en contra del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador estará presente.

“Yo estuve platicando con prácticamente todos los gobernadores (…) me parece que no, hay muy buen ambiente y un deseo de venir”.

Insistió que no habrá encontronazos, ya que todos buscan avanzar.

“Todos creo que entendemos, había sido una demanda muy importante de prácticamente todos los gobernadores, que yo me permití expresarle al presidente el día que estuve con él en Palacio Nacional, que me hizo el favor de recibirme en su oficina, (…) me parece que todos estamos con la idea de venir a trabajar, y de exponer nuestro mejor esfuerzo para unir esfuerzos”.

En cuanto a la solicitud por parte de esta alianza para que retiren del cargo al subsecretario de Salud, Hugo López Gattel, reiteró que no es un tema de la Conago.

“El tema de lo del subsecretario, es el subsecretario, yo lo aclaré, es un tema que tienen algunos gobernadores que lo han planteado y el gobierno federal, también me parece que ha dado respuesta, no es un tema de la Conago”.

Además, reveló que la rueda de prensa de salud a nivel federal será desde San Luis Potosí.

