Fundamental labor de socorristas durante pandemia de covid-19: Mónica Liliana Rangel

En el marco del Día del Socorrista en México, la Secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, reconoció la labor fundamental que han realizado durante la pandemia del COVID-19, al desempeñar una función de alto riesgo por operar las ambulancias para el traslado y atención de pacientes con coronavirus desde las cuatro regiones de San Luis Potosí, cumpliendo en todo momento con los protocolos sanitarios establecidos.

Liliana Rangel indicó que, durante la pandemia de COVID-19, las y los paramédicos fueron capacitados sobre la forma correcta de operar las ambulancias equipadas para el traslado de pacientes con coronavirus, bajo esquemas de seguridad biológica, privilegiando el cuidado de la salud.

Añadió que su función es esencial en el sistema de salud, al ser los primeros en arribar en situaciones que ponen en riesgo a las personas, como en accidentes o urgencias médicas.

“En general siempre es destacada la labor de médicos, enfermeras, psicólogos, nutriólogos, personas administrativo, entre otros, pero quiero hacer un reconocimiento a la gente que está en las calles, a los socorristas, paramédicos, quienes salen cada día en las ambulancias para cuidar la salud de personas, que la gran mayoría de las veces no conocen, pero que siempre están allí para ayudarles, con su estabilización y traslado, y no se mueven de su lado hasta que no son atendidos por un médico”, concluyó la titular de los Servicios de Salud.

