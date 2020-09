Fiscalía de SLP alerta a la población evitar caer en robos por medio de “PACAZO”

• Se ha detectado a personas con acento extranjero que piden ayuda para cambiar un boleto de lotería

SLP. – La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), alerta a la población para que evite caer en algún robo de pertenencias o dinero en efectivo a través de la modalidad conocida como “pacazo” con el que se engaña a la gente por medio del cambio de un supuesto billete de la lotería ganador.

Hasta el momento se han abierto cuatro carpetas de investigación por ese modus operandi y la zona donde han salido las y los afectados corresponde a las colonias Tequisquiapan, Estadio, Tangamanga y Moderna en la Capital potosina.

De la información recabada, este acto delictivo es efectuado por una mujer con un acento extranjero que contacta a la víctima de manera presencial, así como un hombre que la acompaña, donde piden ayuda para poder cambiar un boleto de lotería aparentemente ganador, ya que como no son de la ciudad, no saben en dónde queda la dirección para efectuar el trámite.

Una vez que tienen la atención de las víctimas, los envuelven con engaños señalándole a los afectados que los apoyen para cobrar el presunto premio, y ya en el proceso les piden a las víctimas objetos de valor o dinero en efectivo como garantía, y que por ayudarlos al final tendrán una ganancia extra por haberlos apoyado.

Sin embargo, los supuestos boletos de lotería son falsos y las personas que cometen el engaño, una vez que se apoderan de dinero o pertenecías, desaparecen de la vista de sus víctimas.

En otros casos, los estafadores han acompañado a las o los afectados hasta el interior de su domicilio y sin ningún tipo de violencia, se apoderan de objetos o también de dinero que las víctimas les dan, pues los distraen enviándolos a buscar cualquier documento a algún cuarto y es cuando salen de las casas con lo que ya se les dio previamente como garantía por el falso boleto ganador.

En los casos ya detectados han despojado a los agraviados de montos que van de los 80 mil a los 390 mil pesos.

Por esta razón la FGESLP recomienda a la población en general estar alerta y no caer en los engaños de personas desconocidas que ofrezcan una ganancia a cambio de apoyar en el trámite de cambio de esos supuestos billetes de lotería, a no seguirles la plática y no darles ningún monto de dinero; si se acude a alguna sucursal bancaria, estar muy al pendiente de la gente que está alrededor y no contar dinero en público; tampoco a dar información sobre situación financiara personal; y a no dejar entrar a gente extraña a las viviendas, como medidas principales.

En caso de ser víctima de este tipo de modus operandi realizar la denuncia correspondiente en la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.

