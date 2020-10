Espíritus chingativos no paran

A ciencia cierta no se sabe si es por consigna o solo es el ánimo y el espíritu chingativo lo que los mueve, pero lo cierto es que a solo unos días de haberse iniciado legal y formalmente del proceso electoral 2021, la guerra de lodo y los vituperios que sueltan por el trasero en contra del diputado federal, José Ricardo Gallardo Cardona se han intensificado en medios afines a la derecha.

Leonel Serrato Sánchez, quien renunció al cargo de Vice virrey donde cobraba por armar grilla, no así a la Notaría Pública en la que es titular, no ha dicho explícitamente que desea ser candidato de MORENA, sin embargo, con su peculiar estilo, ya abrió fuego y disparó en redondo llamando “Gerentito” al Alcalde de Ciudad Valles, Adrián Esper. Del Magistrado Juan Ramiro Robledo Ruíz, se mofó diciendo que está acostumbrado a esperar la mágica y ansiada llamada telefónica o que la candidatura le caiga del cielo.

Cualquiera que sea la circunstancia de Leonel en el escenario previo o durante el proceso electoral de junio próximo, el todavía Notario ya dio señales por donde enderezará su discurso y, – por supuesto que este no será precisamente de altura; su retórica no será algo que contribuya a dignificar el ejercicio de la política ni mucho menos a propiciar una contienda de altura, eso no es lo suyo, no se le da; por el contrario, se ha especializado en el arte de la descalificación.

Del diputado Federal José Ricardo Gallardo Cardona, que más podría decir Serrato Sánchez que no se haya dicho ya. Bueno… es tanta la obsesión

enfermiza de unos cuantos, por destruir al adversario, que ya hasta un abogado le andan contratando. Leonel y otros no entienden que hoy por hoy existe una sociedad pensante y observadora que no permitirá ni dejará cautivarse por la perversidad de quienes han hecho de San Luis Potosí lo que han querido.

Ese afán de cerrarle el paso a Ricardo Gallardo para que participe en el siguiente proceso electoral, se ve, se lee y se siente en varias esferas de la vida política potosina. Los actores mediáticos y grupúsculos mercenarios a sueldo fijo actúan como cuchillito de palo y, un día sí y otro también, con sicarios que se mueven en el fango de las redes sociales siguen jodiendo con temas que un su momento fueron resueltos y sentenciados. A pesar de la exhibida que les dio la Fiscalía General del Estado, ¡no paran! Y lo único que exhiben es esa ignorancia tan grande como del tamaño su vehículo auto.

ENTRE SOMBRAS

La decisión que tomo este domingo el máximo órgano de gobierno del PAN en el estado, acalambró solo a uno y se llama Xavier Nava Palacios. El método de selección del candidato a gobernador aprobado por lo más representativo del panismo potosino, anula y aniquila las posibilidades del dedazo que el alcalde de la capital esperaba de la dirigencia nacional que encabeza Marko Cortes.

El método interno para designar al candidato, sin duda es el más democrático y abre la posibilidad de ingresar a una contienda en igualdad de circunstancias. Para el acalde no es ajeno que hacia el interior del PAN tenía muchas contras. Por lo pronto, “Consumatum est”, el primer paso está dado, los panistas de a deveras, armaron frente, cerraron filas y ya arrinconaron a un Xavier Nava que estaría en espera del último bastión y recurso que le queda: El cascarón del PRD, ni modo.

Hasta pronto

