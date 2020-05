“Cuando las mujeres acceden a cargos de elección popular, órganos de dirección y tienen voz de mando, transforman de manera positiva la vida social, política y económica de sus lugares de origen”, señaló la Diputada Federal Sara Rocha Medina, durante su participación en el Foro Violencia Política Contra las Mujeres que fue realizado por la organización Todas con Voz.

Ante legisladoras de Venezuela, Panamá y México, Sara Rocha indicó que es muy importante la sororidad entre las mujeres para que se pueda avanzar en la apertura de espacios políticos.

Dijo que es muy valioso que entre las mujeres haya solidaridad y organización tanto al interior de sus partidos como de otros institutos políticos, para que puedan abanderar las causas que las identifican.

“Es importante que las mujeres trabajemos en cada uno de nuestros partidos políticos en sensibilizar y ayudar a los principales actores políticos para que cambien su forma de pensar y hacerlos entender que necesitan más mujeres en las órdenes de mando; en México la mayoría de los partidos tienen mujeres muy valiosas”.

Manifestó que en nuestro país quienes más sufren violencia política de género son las presidentas municipales y más si son jóvenes, porque en la sociedad y los pueblos donde está muy arraigado el machismo se cuestiona su capacidad sólo por el hecho de ser mujer.

En el caso del PRI, señaló que es importante que las fórmulas tanto para encabezar al Comité Ejecutivo Nacional como los Comités Directivos Estatales sean integradas por un hombre y una mujer, sin embargo no en todos los partidos políticos pasa lo mismo. “En el caso del PRI hay más equidad en los cargos del Comité Ejecutivo Nacional y es muy importante que sigamos trabajando para ocupar más espacios en las tomas de decisiones”.

“Es importante que más mujeres participen desde los comités municipales y cuando no nos abren la puerta hay que ir a abrirla. Es importante que se animen a participar como candidatas, no nada más que sean parte de la campaña… No importa que la primera vez no seamos, será a la segunda o la tercera”, mencionó la legisladora.

