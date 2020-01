Encuestitis aguda y el dilema del Güero

Las mediciones difundidas sobre los probables candidatos al gobierno del estado, -insisto- podrían no ser, en estricto sentido una fotografía del momento, porque las encuestas, unas serias y profesionales, y otras patito, chafas o echas como traje a la medida y a petición de parte, de algún modo revelan aproximaciones, tendencias y sondeos que interesan a la clase política, a otros sectores y a los mismos actores inmersos en el proceso de selección.

En lo personal, estoy convencido, de que los primeros cálculos, apreciaciones y comparaciones esconden propósitos políticos y económicos. Cada punto porcentual plasmado en las mediciones cuesta, y una buena lana, esto no es de gratis ni oficioso. Me consta que algunas empresas se han sentado a negociar aportaciones para que aparezcan arriba, en medio o abajo, el nombre de varios de los que se mencionan. Algunos de los probables saben que sus posibilidades son reales, pero otros, simplemente se masturban mentalmente.

El tema surge y se instala en el ánimo de la opinión publica a partir de varias declaraciones y publicaciones sobre el nivel de posicionamiento que tiene MORENA, Veamos: el jueves 27 de junio del 2019, casi a un año de que AMLO lograra un triunfo inobjetable, el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán declaró pública y abiertamente “su deseo de continuar el encargo que le confirió la Cuarta Transformación” y literalmente dijo: “No seré candidato a gobernador de San Luis Potosí” “ Mi aspiración es responderle al presidente y con cumplirle me sentiré satisfecho”.

Si ese sentir no ha variado, ¿entonces porque las encuestas que han circulado recientemente colocan al funcionario federal como seguro candidato ganador en la elección de gobernador que se realizará en 17 meses? La información de que disponemos, apunta a que existen voces y personajes oficiosos demasiado interesados en calentar la plaza o en enrarecer el clima político con la intención de instalar la idea de que Moctezuma Barragán cabalga en caballo de hacienda.

Este personaje, – nos dicen se llama Ramón Zamanillo, aquel buen delegado de la SEDESOL durante el gobierno “panista”.

En todo caso, aquí lo más importante es que piensa el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador sobre el proceso de sucesión en San Luis Potosí, porque si lo que dijo el columnista del Universal Salvador García Soto, de que prácticamente Esteban ya está amarrado y que incluso ya rentó o compro casa en San Luis Potosí, y que además ya se reunión con el gobernador Juan Manuel Carreras López, para afinar detalles, pues primero habría que confirmarlo, porque si esto es verídico, entonces estaríamos en presencia de un escenario en donde el jefe político del partido tricolor ya está pensando desde ahora en entregar la gubernatura a MORENA.

Descartable no lo es. Juan Manuel no tiene un proyecto político más allá después de terminar su mandato y querrá salir bien para dormir tranquilo el séptimo año. Es más, El Güero “ya no quiere queso sino salir de la ratonera”. Su actitud de cero confrontaciones, de no entrarle al toro por los cuernos en los problemas más sensibles de la entidad, y el no poder o no querer librarse de camarillas y otros grupos dominantes, podrían ser la precipitante o la señal más clara de por donde orientará su sucesión, aunque, -tal vez- su gran dificultad o dilema, es que muestras sobran de que su corazoncito también late por el lado del PAN y no haya por donde ni con quien empezar a empujar.

En fin, todavía falta algo de tiempo…no mucho.

Hasta pronto

