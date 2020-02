En SGS se toman todas las medidas necesarias y cuidados de salud preventivos en la población

El Ayuntamiento de Soledad, a través de la dirección de Servicio Médico, informó que hasta el momento no se ha detectado caso alguno de coronavirus COVID-19 en el país, por lo tanto, no hay registros del mismo en la ciudad ni en zona metropolitana.

Al respecto, el titular del área, el doctor Juan Carlos Negrete Ayala, señaló que se toman todas las medidas necesarias y cuidados preventivos en la población, además de estar atentos a los planes operativos de la Secretaría de Salud y a los avisos que puedan emitir al respecto.

Explicó que las autoridades sanitarias a nivel estatal y federal, son las encargadas de mantener informada a la ciudadanía sobre posibles medidas de prevención y se está en permanente comunicación con las entidades de salud para evitar riesgos y realizar acciones preventivas.

Informó que aunado a las acciones que el sector salud realiza, la población juega un papel importante para reducir la probabilidad de exposición y transmisión del virus, por ello debemos realizar las medidas de higiene personal y del entorno.

“Es importante que las personas conviertan en hábito las medidas que comprenden sencillos procedimientos de higiene, tanto personales como del entorno, los cuales comúnmente se realizan en los diferentes lugares donde desarrollan sus actividades diarias y de convivencia”, destacó Negrete Ayala.

Entre las medidas sanitarias se encuentran: Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel con base de alcohol al 70 por ciento; al toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo; no escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en una bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura; después lavarse las manos.

Además, no se debe tocar la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos; limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, etc., ventilar y permitir la entrada de luz solar; quedarse en casa cuando se tienen enfermedades respiratorias y acudir al médico si se presenta alguno de los síntomas (fiebre mayor a 38° C, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, etc.). Y evitar en lo posible contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias.

Me gusta: Me gusta Cargando...