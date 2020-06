En Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo Universitario, del mes de junio, el Rector Alejandro Javier Zermeño Guerra tomó la protesta de las y los directores para el periodo 2020-2024.

El Rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, doctor Alejandro Javier Zermeño Guerra, tomó la protesta de las y los directores de Facultades y Entidades Académicas para el periodo 2020-2024, en la sesión ordinaria del mes de junio del H. Consejo Directivo en la Sala “Manuel María de Gorriño y Arduengo” del Edificio Central Universitario.

También estuvieron presentes el licenciado Marco Antonio Aranda, Secretario General, directores, consejeros maestros y consejeros alumnos de las diferentes Facultades y Escuelas.

El Rector Alejandro Zermeño dirigió un breve mensaje, “este día es la toma de protesta protocolaria para los nuevos directores, considerando el inicio de las actividades, de sus responsabilidades, el día 1 de julio de 2020”.

Las directoras y los directores que tomaron protesta para el periodo junio 2020-junio 2024 son: Mtra. Adriana del Socorro Ochoa, directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación; Dra. Alma Gabriela Palestino Escobedo, directora de la Facultad de Ciencias Químicas; Dra. Celia Mireles Cárdenas, directora de la Facultad de Ciencias de la Información; Dra. Hilda Lorena Borjas García, directora de la Facultad de Contaduría y Administración; Mtra. Rosa María Reyes Moreno, directora de la Facultad del Hábitat; Mtra. María Isabel Graciela Vélez Dávila, directora de la Facultad de Economía.

De igual manera, tomaron protesta: Dr. Heriberto Méndez Cortés, director de la Facultad de Agronomía y Veterinaria; Dr. José Salomé Murguía Ibarra, director de la Facultad de Ciencias; Dr. Enrique Delgado López, director de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades; Lic. Germán Federico Pedroza Gaitán, director de la Facultad de Derecho; Mtro. Luis Antonio Martínez Gurrión, director de la Facultad de Enfermería y Nutrición; Dr. Emilio Jorge González Galván, director de la Facultad de Ingeniería; Dr. Ismael Francisco Herrera Benavente, director de la Facultad de Medicina; Lic. Isaac Lara Azuara, director de la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca.

Los directores que se reeligieron son: Dr. Ricardo Martínez Rider, director de la Facultad de Estomatología; Dr. Omar Sánchez-Armas Capello, director de la Facultad de Psicología; Mtro. Roberto de Jesús Gutiérrez Cruz, director de la Escuela Preparatoria de Matehuala y el Mtro. Fernando Cervantes Rivera, director de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media.

Sobre el grupo de nuevos directores, el Rector Alejandro Zermeño Guerra opinó que, “Veo un gran compromiso, porque todos los que están aquí, hicieron manifiesto su deseo de ser. No fueron impuestos, no fue una decisión vertical. Todos manifestaron su deseo de ser directores, por supuesto, unos lo lograron, otros no. Pero aún los que no lo lograron, tuvieron la satisfacción de participar”.

Destacó que ninguno de los directores electos está por obligación o por una invitación superior, “todos están porque desearon participar y con eso vamos a encontrar una mejor relación entre el alumnado y el director, el profesorado y el director, y por supuesto, conmigo como Rector, tendrán siempre las puertas abiertas. Yo no tengo grupos políticos, ni ninguna injerencia en bloques; yo estoy abierto para todas las opiniones de los nuevos directivos y procuraré en la medida de las posibilidades, apoyar. Veo un grupo muy comprometido”.

Me gusta: Me gusta Cargando...