En riesgo de judicializar proceso de la CEEAV, alerta expresidente de la CEDH, José Ángel Morán

• Sí es reelección

• Diputados podrían viciar el nombramiento

• Caso se irá al Tribunal Federal

En caso de que se logre la reelección de Jorge Vega Arroyo, en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de San Luis Potosí, CEEAV, se corre el riesgo de que se judicialice el proceso y el caso se iría a tribunales federales, advierte el expresidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, CEDH, José Ángel Morán Portales.

Al tiempo de señalar que serían los propios diputados locales los que estarían enviciando el nombramiento en mención, ya que al reelegirlo estarían demostrando total desconocimiento de la Ley.

La Ley de Atención a Víctimas es muy clara y no consiente la reelección, en la interpretación de ésta se dicta que un comisionado debe estar ahí por 5 años, y Jorge Vega ya lleva 3 años en el encargo, de volverlo a colocar en el puesto, sumaría 8 años en total en la encomienda, lo que la legislación no permite y se incurriría en un error jurídico “se está nombrando al comisionado, sí es reelección porque es una persona que tiene el cargo y se quiere reelegir”.

Hubo un error desde que en el Congreso del Estado confirmó la terna de participantes, cuando ellos mismos se percataron de algunas anomalías, y aun así la avalaron; hecho que les valdrá que el proceso se judicialice.

“Los que sí cumplen los requisitos van a ampararse ante los tribunales federales, y aquí sí la intención era que la persona siguiera en el cargo, pues lo hubieran manifestado en la misma Ley, no tendría ningún sentido reformarla para que la misma persona continúe, es ocioso. Es tan simple dejarlo ahí, lo hubiera nombrado como lo nombró hace 3 años, eso es lo curioso, que modifiquen la Ley y luego no la cumplan, jurídicamente hubieran puesto, el actual comisionado podrá volver a participar sí es que está interesado y la realidad es que en el transitorio se dice que no hay reelección bajo ninguna causa”.

El riesgo de no haber pensado bien la participación de Jorge Vega Arroyo en la terna, recaerá en la judicialización del proceso ante tribunales federales porque de origen viciaron el nombramiento “es el tema por hacer las cosas mal, él busca perpetuarse en el cargo, va a durar 8 años con los tres que ya lleva, y los diputados violarían la legislación, ya que dice que un comisionado debe estar sólo por un lustro, haya ingresado como lo haya hecho a la institución”.

Me gusta: Me gusta Cargando...