En materia de seguridad pública, las autoridades ya deben dar resultados a la ciudadanía

Legisladoras hicieron un llamado a las autoridades de todos los niveles de gobierno para que se fortalezcan las medidas de prevención y combate a la delincuencia y se den resultados a la ciudadanía, coincidieron en señalar las diputadas Marite Hernández Correa y Beatriz Benavente Rodríguez.

Marite Hernández Correa, puntualizó “los titulares de las corporaciones de seguridad pública deben de dar la cara a la ciudadanía porque tienen una alta responsabilidad de velar por la seguridad y los derechos, si se esconden y no dan la cara, entonces, ¿Qué tipo de gobierno tenemos?”.

Por ello, “es necesario hacer un llamado fuerte al Gobierno del Estado y a los titulares de las instituciones responsables de la seguridad pública para que den resultados”.

Indicó “lo más grave es que llegue a naturalizarse la violencia, porque los ciudadanos no podemos acostumbrarnos a vivir con miedo y con violencia; tenemos un Estado que tiene recursos para implementar medidas de prevención”.

Por su parte, la diputada Beatriz Benavente Rodríguez señaló “evidentemente están siendo rebasadas las autoridades. ¿Cómo puede ser posible que existan tantos muertos y tan pocos resultados en la mayoría de los casos?”.

“Lamentablemente pareciera que uno es negativo, pero no hay manera de que uno pueda tener confianza de que se va a investigar, cuando existen muestras claras de que las cosas no se están resolviendo. No es que uno sea pesimista y que uno quiera manchar el nombre de los titulares de las diferentes instituciones encargados de la seguridad pública, pero, al final del día, la realidad ahí está y las autoridades están siendo rebasadas”, finalizó.

