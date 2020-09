En la CEEAV discriminan, refieren víctimas: Universitarios Independientes

· Falta sensibilidad en la CEEAV

· No hay un correcto acompañamiento real de las víctimas

· Esta organización atiende al menos 30 casos gratuitos al año

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de San Luis Potosí, CEEAV, discrimina, no apoya, no tiene tacto, además tiene serias deficiencias para atender a la víctimas del delito, afirmó Jorge Mancilla, representante legal de Universitarios Independientes en el Estado, quien junto con muchos abogados de la entidad, se unen al proyecto que encabeza Blanca Laura Martínez Belmares.

Este domingo 13 de septiembre, los 27 diputados del Poder Legislativo habrán de elegir al nuevo comisionado de la CEEAV, por ello los abogados potosinos le piden al Jefe del Ejecutivo y al Congreso del Estado, tomar la mejor decisión para el organismo que hoy más que nunca requiere de sensibilidad y de resultados.

Jorge Mancilla, narró que de enero a la fecha en su organización han atendido al menos 30 casos de manera gratuita donde las víctimas le manifiestan su preocupación porque en la CEEAV no los atienden como debe de ser, por ello considera necesario que llegue una mujer a esta posición.

“Estamos enfocados a la ayuda de madres y padres solteros, personas discapacitadas, apoyo en materia ambiental, y orientación jurídica, no cobramos y tenemos muchas personas que nos dicen que no los ayudan, los discriminan, no tienen el tacto, la víctima no se siente confiado, ni cómodo, no tienen confianza para presentarles su asunto. Al final no los apoyan”.

Al ser independientes y no tener ningún tipo de afiliación política, están uniéndose a su proyecto “no apoyamos a cualquier persona, queremos a alguien con principios, se requiere de mucha sensibilidad y de dar la confianza, como lo hemos visto, se necesita de la orientación jurídica y el apoyo psicológico en estas áreas tan estratégicas porque las víctimas buscan una solución y no trabas burocráticas ni malos tratos”.

Exigió que no se dé la reelección en el organismo, tal y como se cree pudiera darse con la figura de Jorge Vega Arroyo “y más si no se ha hecho ningún trabajo, si solo quieren estar cómodos, que se vayan a Palenque, como diría el presidente”.

