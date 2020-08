En el PAN…pendejos no son…. ¿O sí?

A nivel nacional, el PAN se queja profunda y amargamente de que la 4T está haciendo de la ley o la justicia un uso selectivo y faccioso para afectar a sus militantes o cuadros distinguidos. Así lo han manifestado en el fangoso caso Genaro García Luna, en donde las investigaciones y ordenes de aprehensión se han extendido a 19 ex funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública y de la extinta Policía Federal Preventiva PFP por presuntos actos de corrupción.

En el específico caso de los sobornos o moches para la aprobación de la Reforma Energética, y que presumiblemente involucra a toda una red de complicidad y delincuencia en la que se encuentran coludidos ex Senadores de la República de diferentes partidos políticos, gobernadores en turno y ex funcionarios públicos del sexenio de Enrique Peña Nieto, el Partido Acción Nacional PAN ha asumido con magistral protagonismo su papel de víctima.

El PAN ha argumentado, que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha emprendido una cacería y una persecución despiadada; principalmente en contra de panistas. Ignoran los albiazules que uno de los principales compromisos del ahora presidente de la República, fue justamente enfrentar y acabar con la corrupción y la impunidad de que gozaron y que sentó sus reales durante los últimos sexenios gobernados por el PRI y el PAN.

Evidentemente que la dirigencia nacional del PAN y sus representantes populares en las Cámaras, no exigen, – ni por asomo, – que se aceleren o se informe detalladamente sobre las investigaciones para que con pulcritud y transparencia se deslinden responsabilidades de panistas que pudieron estar involucrados en los escandalosos actos de corrupción; no les conviene y pendejos no son, – seguramente por esa razón es que optan por victimizarse sintiéndose y diciéndose injustamente perseguidos por el nuevo régimen.

En San Luis Potosí, curiosamente sucede lo contrario. Su dirigencia local encabezada por Juan Francisco Aguilar, ha guardado sepulcral silencio sobre el involucramiento de sus cuadros distinguidos en actos de corrupción; concretamente en el asunto de los moches a ex senadores que maicearon desde el gobierno de Peña Nieto para que aprobaran sin respingar la Reforma Energética.

Si acaso, el líder estatal del PAN ha salido a medios para asumir sin argumentos y sin pruebas contundentes, una defensa muy rabona a favor de una de las precandidatas de su partido al gobierno del estado, y nada más. Francisco Aguilar anda más preocupado por cumplir los deseos, ambiciones y caprichos del alcalde de la capital Xavier Nava Palacios, para que la Fiscalía informe sobre las denuncias en contra de la administración municipal del trienio anterior. ¡Ha! y porque además dice que es un tema de interés para los potosinos, ¡Oleee!

La actitud y miseria intelectual que exhibe el líder local panista es monumental. Junto con Nava Palacios, el dirigente del PAN muestra su falta de formación y oficio político. Frente a la justa electoral que se aproxima, el PAN no muestra propuesta alguna, no presenta oferta convincente y atractiva. Juan Francisco Aguilar, ha preferido incursionar en la guerra sucia y denigrante en lugar de plantear una plataforma política que convenza al electorado.

Exigir que la Fiscalía informe de los avances de una investigación no es malo, es más, el PAN está en su derecho, pero, – por lo que se observa, la cúpula local albiazul y su alfil en la alcaldía no tienen ni tendrán otra bandera que nos sea la de enfilar la guerra sucia. Ofender, denostar, evidenciar y desprestigiar a su principal oponente es su infantil estrategia demostrado está.

La gran perdición del PAN será saciar su sed de venganza de otros y mostrar ese espíritu pequeño que burdamente busca hacerle frente a un adversario que cada día crece y se posiciona como espuma y resultado de un trabajo que, cuestionado o no, realiza todos los días en todo el territorio potosino.

ENTRE SOMBRAS

Por cierto, si alguien está posicionado, firme y decidido en alcanzar la candidatura del PAN al gobierno del estado, es el ex Senador Octavio Pedroza Gaitán. Ni el decrépito árabe, ni el alcalde de la capital y ni los navistas mercenarios impedirán que Octavio avance en su legítimo derecho de obtener la postulación, ya lo verán.

