En el PAN, la batalla es entre dos

Siempre se ha dicho, que una imagen dice más que mil palabras, y es cierto. La fotografía en la que apareció el alcalde de la capital Xavier Nava Palacios, atrás de varios panistas que buscan la candidatura al gobierno del estado lo revela; pero, además, envía un claro mensaje en el sentido de que el presidente municipal no sería y no podría ser por lo aberrante de su naturaleza y principio pensar en convertirse en el postulante de MORENA si es que en el PAN no se le da.

Todavía, durante la semana que transcurre, en redes sociales se deslizó la idea de una rara alianza entre el PRI-MORENA y PMC, situando a Xavier Nava como el candidato favorito para enfrentar al Partido Acción Nacional PAN. Si la encuesta se hizo para “tantearle el caldo a los camotes” no les funciono, pues esta misma semana, el alcalde capitalino posó en la foto de los panistas que aspiran a la candidatura por el blanquiazul.

Ahora bien, como la política es el arte de lo posible y de lo imposible, Nava Palacios, no cesa en su intento de que algunos intelectuales de izquierda y de derecha incidan y opinen en su favor en el centro del país. Del éxito que tengan, dependerá de factores externos, toda vez que, hacia el interior de ese grupo, existen figuras de la izquierda trasnochada o del conservadurismo recalcitrante que se inclinaría más por que fuera el abanderado del PAN.

Visto en esa perspectiva, es de esperarse que la batalla real hacia el interior del PAN se dará solo entre dos, es decir, entre Francisco Xavier Nava y Octavio Pedroza Gaitán; quien además de gozar de las simpatías de su dirigencia nacional, el ex senador de la República es el aspirante con posibilidades reales de alcanzarla. El tema, por lo tanto, no es ni será asunto de ideologías o principios, al alcalde de la capital, – por ejemplo, la traición es parte de su cultura, se le da de manera natural y entre el panismo ya lo conocen bien.

Para los grupos económicos poderosos en San Luis Potosí, sean del PAN del PRI o los francamente apartidistas, en el perfil de Xavier Nava Palacios se tienen fundadas dudas y razones suficientes para desconfiar en él. El solo hecho de permanecer secuestrado por figuras que tienen como herencia principal el navismo para el logro de sus intereses personales los volvió desconfiados. “El chamaco es párvulo en la política y difícilmente lograría establecer consensos entre quienes arriesgan su dinero”, lo dicen abiertamente.

Por otro lado, si de escoger se trata, los dueños del dinero en San Luis Potosí se inclinarían más por una figura como Pedroza Gaitán, el cual no solamente encaja en el perfil albiazul, sino también en el tricolor. A Octavio, los empresarios lo ven como un hombre con la madurez y el equilibrio suficiente para representar sus intereses, a Nava no. Tampoco a la actual diputada Sonia Mendoza Díaz le conceden ese perfil, además de que ya fue derrotada en 2015. Su papel en el Congreso ha sido mediocre y eso cuenta y pesa.

El resto de los aspirantes panistas, saben que le están apuntando al cielo para por lo menos pegar en el cerro. En su mayoría, reconocen que su inclusión en la lista de precandidatos a la gubernatura, solo representa una estrategia para reflejar hacia el exterior de que el PAN cuenta con una amplia batería de prospectos, pero nada más, algunos buscarán repetir y otros tratarán de colarse a la candidatura municipal, o bien, para contender por una diputación federal o local.

